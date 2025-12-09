Jej obronę opisywał Mickiewicz. Radni apelują o ochronę Reduty Ordona

Budynek parowozowni Odolany trafił do rejestru zabytków Źródło: WUOZ Warszawa

We wtorkowym stanowisku radni Ochoty zaapelowali do prezydenta Warszawy i do stołecznego konserwatora zabytków o rozpoczęcie prac mających przygotować plan kompleksowej rewitalizacji terenu zabytkowej Reduty Ordona.

"Plan ten uwzględniać powinien uporządkowanie, ogrodzenie i ochronę terenu Reduty, przeprowadzenie koniecznych badań archeologicznych oraz konkursu architektonicznego mającego na celu godne upamiętnienie monumentalnej historii tego terenu" – napisano w stanowisku.

"Za" głosowało 20 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przed głosowaniem wypowiedział się radny Łukasz Kwaśniewski (PiS), który podkreślił, że teren reduty jest rozjeżdżany przez "gości centrum kultury muzułmańskiej", którzy tam parkują.

Przypomniał, że na decyzję radnych czeka też plan zagospodarowania przestrzennego tego rejonu.

"Do końca roku zamierzamy wygrodzić ten teren"

Wiceburmistrz Ochoty Justyna Glusman poinformowała, że dzielnica otrzymała 160 tysięcy złotych od stołecznego konserwatora na ogrodzenie terenu reduty.

- Jeszcze jutro ten teren obejrzy geodeta, ale prace te trwają już od wielu tygodni. Do końca roku zamierzamy wygrodzić ten teren - podkreśliła.

Przekazała, że od strony ulicy Na Bateryjce będzie to ogrodzenie z siatki i częściowo z kłód.

– Zabezpieczymy też ulicę przed dzikim parkowaniem – dodała.

Zaniedbany, zaśmiecony i źle oznakowany

Radni w uzasadnieniu stanowiska przekazali, że z uwagi na utrzymujący się przez wiele lat błędny pogląd co do identyfikacji dokładnego ulokowania Reduty jej właściwe położenie zostało wpisane do rejestru zabytków dopiero w 2015 roku.

Zaznaczyli, że decyzja ta nie przyniosła wymiernych skutków, a teren Reduty jest zaniedbany, zaśmiecony i źle oznakowany.

"W opinii rady konieczne jest, by organy miejskie, w tym Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, przystąpiły niezwłocznie do prac nad nowym projektem zagospodarowania terenu Reduty Ordona. Przestrzeń ta zasługuje na upamiętnienie bardziej znaczące niż zagubiony pośród nieużytków, dzikich wysypisk i bocznych uliczek pomnik, o którym miasto przypomina sobie jedynie w rocznicę obrony Reduty" – napisali radni.

W wierszu opisywał ją Adam Mickiewicz

Reduta nr 54, zwana Redutą Ordona, wchodziła w skład pasa fortyfikacji z okresu powstania listopadowego z 1831 roku. Osłaniająca z odległości około dwóch kilometrów z lewej strony główne umocnienie w rejonie – szaniec wolski nr 56 – Redutę Sowińskiego.

Jej obronę i wysadzenie opisał w wierszu "Reduta Ordona" Adam Mickiewicz na podstawie opowiadania Stefana Garczyńskiego, naocznego świadka wydarzenia.

Poległo tam wówczas ponad 600 polskich i rosyjskich żołnierzy. Zwłoki poległych Polaków prawdopodobnie zostały pochowane w pobliżu umocnień lub zostały przysypane podczas wybuchu znajdującej się na terenie Reduty prochowni.

Myślano, że jest gdzie indziej

Pierwotnie mylnie lokowano teren Reduty Ordona bliżej Woli (okolice ulicy Mszczonowskiej), jednak tam stała nieobsadzona reduta nr 55, a właściwą lokalizacją Reduty Ordona jest okolica ulicy Na Bateryjce.

W 2010 roku rozpoczęto badania mające na celu udokumentowanie lokalizacji tej fortyfikacji. Prace archeologiczne przeprowadzone w latach 2011-2013 potwierdziły, że Reduta znajdowała się między ulicą Na Bateryjce a Alejami Jerozolimskimi na Ochocie.

Północna część miejsca zajmowanego przez Redutę jest już bezpowrotnie stracona, gdyż przebiega tam pas drogowy Alej Jerozolimskich (północna krawędź Reduty dochodzi do połowy szerokości trasy).

Na przedpolu Reduty jest ulica Kurhan, która wzięła swoją nazwę prawdopodobnie od miejsca pierwszego, doraźnego pochówku żołnierzy, głównie rosyjskich, pochowanych przez okoliczną ludność.