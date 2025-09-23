Duża aula, laboratoria, ogród na dachu. Nowy budynek uniwersytecki otwarty

Nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Źródło: M. Kaźmierczak/UW

Nowy gmach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Banacha otwarto we wtorek. Jak poinformowała uczelni, z budynku będzie korzystać około dwóch tysięcy osób: studentów, doktorantów i pracowników wydziału.

Na sześciu piętrach i powierzchni ponad 26 tysięcy metrów kwadratowych znalazły się m.in. dwupoziomowa aula na ponad 380 osób, 30 sal dydaktycznych (m.in. seminaryjnych, wykładowych, komputerowych i pracy grupowej), 20 modułów z przestrzeniami dla zespołów naukowych, biblioteki i laboratoria. Na piątym piętrze umieszczono taras widokowy, na dachu ogród. Z kolei na dwóch podziemnych kondygnacjach - parking z prawie 140 miejscami postojowymi. Kilka z nich zostało wyposażonych w stanowiska ładowania dla aut elektrycznych. W obiekcie dostępnych jest także 80 miejsc dla rowerów.

W gmachu zastosowano rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami.

Nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Od października pierwsze zajęcia

- Znakomite warunki pracy i nauki z pewnością przyczynią się do rozwoju doskonałej dydaktyki i badań na uniwersytecie oraz wielu dalszych sukcesów pracowników, doktorantów i studentów uczelni - powiedział podczas otwarcia gmachu rektor UW prof. Alojzy Nowak, cytowany w komunikacie uczelni.

Inwestycja, której wartość wynosi ponad 201 milionów złotych, jest częścią Programu Wieloletniego "Uniwersytet Warszawski 2016–2027" – kompleksowego planu rozwoju uczelni. Pierwsze zajęcia w nowych przestrzeniach rozpoczną się w październiku.

Wnętrza budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

- Gmach został zaprojektowany z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla społeczności uczelni i potrzeb, jakie użytkownicy zgłosili podczas przeprowadzonych konsultacji - zaznaczyła prorektor UW ds. rozwoju prof. Ewa Krogulec.

Gmach Wydziału Psychologii UW przy ulicy Banacha 2D powstawał od maja 2021 roku do sierpnia bieżącego roku na podstawie projektu pracowni Projekt Praga we współpracy z pracownią Piotr Bujnowski Architekt.