Nie zatrzymał się do kontroli, został zatzrymany po pościgu Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w ostatnią środę. Wówczas policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zwoleńskiej komendy pełniąc popołudniową służbę na terenie gminy Tczów, prowadzili pomiar prędkości.

Zamiast 50 jechał 106 km/h

"W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili kierującego samochodem marki Volkswagen, który poruszał się z prędkością 106 km/h na obszarze zabudowanym, znacznie przekraczając dopuszczalne ograniczenie" – podała asp. Katarzyna Słyk, z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Pomimo że funkcjonariusze wydali polecenie do zatrzymania, mężczyzna zignorował ich sygnały i zaczął uciekać. Doszło do pościgu z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Policja: porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo

"Po przejechaniu kilkunastu kilometrów mężczyzna porzucił pojazd i uciekł pieszo do lasu" – przyznała policjantka.

Kierowca po chwilowym pieszym pościgu został zatrzymany, był trzeźwy. Jednak w trakcie interwencji okazało się, że 31-letni kierujący mieszkaniec powiatu zwoleńskiego poruszał się samochodem na tablicach rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu, a jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC i badań technicznych.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Kierowca stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące, a także został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotowym i 13 punktami karnymi.

Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

"W związku z brakiem informacji o zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia OC, policjanci sporządzili informację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego" – wskazała asp. Słyk.

31-latek odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz używanie tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.