Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne

Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli, został zatzrymany po pościgu
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu
31-latek najpierw przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli drogowej, potem porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Został zatrzymany po pościgu. Okazało się, że auto, którym kierował ma tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu oraz nie posiada ubezpieczenia oraz badań technicznych.

Do zdarzenia doszło w ostatnią środę. Wówczas policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zwoleńskiej komendy pełniąc popołudniową służbę na terenie gminy Tczów, prowadzili pomiar prędkości.

Zamiast 50 jechał 106 km/h

"W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili kierującego samochodem marki Volkswagen, który poruszał się z prędkością 106 km/h na obszarze zabudowanym, znacznie przekraczając dopuszczalne ograniczenie" – podała asp. Katarzyna Słyk, z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Pomimo że funkcjonariusze wydali polecenie do zatrzymania, mężczyzna zignorował ich sygnały i zaczął uciekać. Doszło do pościgu z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Policja: porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo

"Po przejechaniu kilkunastu kilometrów mężczyzna porzucił pojazd i uciekł pieszo do lasu" – przyznała policjantka.

Kierowca po chwilowym pieszym pościgu został zatrzymany, był trzeźwy. Jednak w trakcie interwencji okazało się, że 31-letni kierujący mieszkaniec powiatu zwoleńskiego poruszał się samochodem na tablicach rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu, a jego pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC i badań technicznych.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Kierowca stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na trzy miesiące, a także został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotowym i 13 punktami karnymi.

Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

"W związku z brakiem informacji o zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia OC, policjanci sporządzili informację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego" – wskazała asp. Słyk.

31-latek odpowie przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz używanie tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na stacji płacił za paliwo falsyfikatami
Miał plik fałszywych 100-złotówek. Pracownik stacji wezwał policję
Wola
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Do zdarzenia doszło w areszcie w Zielonej Górze
Próbował uciec z aresztu, spadł z dachu
TVN24

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Czytaj także:
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna".
Okolice
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Śródmieście
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
Wilanów
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Okolice
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Okolice
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Okolice
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Okolice
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
Śródmieście
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Komunikacja
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
Okolice
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
Okolice
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
Okolice
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
TVN24
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
Okolice
jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
Wola
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
Śródmieście
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
Okolice
Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej
Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki