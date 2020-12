Ratusz jednak zorganizuje "Zimę w Mieście". Ruszyły zapisy

W poniedziałek w południe ruszyły zapisy do 20. "Zimy w Mieście". Tegoroczna edycja będzie trwała od 4 do 15 stycznia – poinformował stołeczny ratusz.

Jak przekazało biuro prasowe stołecznego ratusza, przygotowania do dwudziestej edycji miejskich ferii zimowych trwały dwa miesiące, jednak czekano na zezwolenie oraz wytyczne ze strony rządu. - Wprowadzono obostrzenia i naukę zdalną, ogłoszono wspólny termin ferii dla całego kraju, a zapomniano o tym, że w tym okresie organizuje się półkolonie. Po licznych monitach i wyczekiwaniu jest zgoda MEN na półkolonie w czasie ferii zimowych. Ale z ograniczeniami i nie dla wszystkich, a tylko dla uczniów klas I-IV. Tegoroczną akcję przeprowadzimy w 90 placówkach. Zajęcia będą prowadzone w 12-osobowych grupach, a wszyscy uczestnicy mogą liczyć na maksimum bezpieczeństwa – powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Rejestracja przez internet

Rejestrować można się przez stronę internetową do 11 grudnia (do północy). Rejestracji dokonuje się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzy hasło użytkownika. Po wprowadzeniu podstawowych informacji i wyborze turnusów należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z dwóch tygodniowych turnusów (które trwają od poniedziałku do piątku). Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 grudnia w południe.