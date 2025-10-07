Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Radni Pragi Północ zaopiniowali projekt nocnej prohibicji

Całodobowy sklep monopolowy
Radni poparli wprowadzenie pilotażu nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach
Źródło: TVN24
Radni Pragi Północ wydali pozytywną opinię o wprowadzeniu w tej dzielnicy zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Nie obejmie on lokali gastronomicznych.

We wtorek na sesji rady dzielnicy dyskutowano nad wyrażaniem opinii w sprawie wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych na Pradze Północ. Zgodnie z wprowadzoną w czwartek autopoprawką prezydenta stolicy zakaz miałby obowiązywać od godziny 22.00 do 6.00. Nie obejmie lokali gastronomicznych.

Za głosowało 18 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Radni z klubu Kocham Pragę nie uczestniczyli w głosowaniu. Radni KO tym razem zagłosowali za wprowadzeniem nocnego zakazu, choć podczas głosowania podczas sierpniowej sesji byli przeciw.

"Będą jeździć do sąsiednich dzielnic"

Wcześniej odbyła się dyskusja. Radna Barbara Domańska (Kocham Pragę) zauważyła, że wprowadzenie prohibicji w dzielnicy nie poprawi bezpieczeństwa, bo ludzie będą jeździć do sąsiednich dzielnic, na przykład na Pragę Południe czy Targówek i tam kupią alkohol. - Wzrośnie też ilość alkoholu sprzedawanego z nielegalnych źródeł, tego się obawiam - dodała.

Radny Karol Szyszko (PiS) zaznaczył, że według niego najwłaściwszym byłoby zorganizowanie w Warszawie lokalnego referendum (ten pomysł PiS forsował też na Radzie Warszawy).

- Żeby oddać mieszkańcom głos. Ale myślę, że jeżeli nie ma na to zgody władz Warszawy, a mieszkańcy naszej dzielnicy, myślę, że w większości są za tym rozwiązaniem, i mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa publicznego i czystości na terenie dzielnicy, to uważam, że jest to słuszne - dodał.

Zaznaczył też, że ma obawy, czy nocna prohibicja rzeczywiście zostanie wprowadzona w całym mieście.

- Jestem przekonany, że prezydent Trzaskowski udowodnił, że jest słownym politykiem i nie mam najmniejszych wątpliwości, że chce zrealizować swoją obietnicę - odpowiedział radny Krzysztof Stępień (KO).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni zdecydowali, będzie pilotaż w dwóch dzielnicach
Śródmieście
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
Śródmieście
Nocna prohibicja w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Radni PiS zaproponowali referendum w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście

"Zakaz powinien być kompleksowy"

Z kolei radny Jacek Wachowicz (Kocham Pragę) zaznaczył, że ma wrażenie, iż Praga Północ jest traktowana jak "czerwona latarnia", tak jakby działo się tu coś złego. - A to jest nieprawda, taki zakaz powinien być kompleksowy. Cała Warszawa powinna być tak traktowana - dodał.

Radny Krzysztof Michalski (Lewica) zaznaczył, że radni powinni myśleć w interesie mieszkańców dzielnicy.

- Ja się bardzo cieszę, że na poziomie miasta, w Radzie Warszawy, przyszła jakaś refleksja i (...) wzięto pod uwagę doświadczenia innych gmin, w których wprowadzono taki zakaz. Nie odbieram tego, że w naszej dzielnicy, w której jako jednej z dwóch wprowadzony zostanie nocny zakaz, jako stygmatyzowania - powiedział.

Po nadzwyczajnej sesji

Warszawscy radni na czwartkowej nadzwyczajnej sesji przegłosowali poprawki do dwóch projektów dotyczących opinii dzielnicy Śródmieście i Pragi Północ w sprawie wprowadzenia w tych dwóch dzielnicach nocnej prohibicji. Chodziło o to, aby zakaz obowiązywał od 22.00, a nie od 23.00 i o skrócenie czasu wejścia w życie uchwał, które powinny zacząć obowiązywać od 1 listopada.

W przyszłym tygodniu opinię na ten temat wyrażą również radni Śródmieścia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to projektami zajmą się radni miejscy już na najbliższej sesji, 16 października.

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholAlkoholizmPolityka warszawska
Czytaj także:
Droga zasypana odpadami
Tony odpadów wyrzucone na drogi. Dwóch zatrzymanych. "Przyznali się"
Okolice
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
Mokotów
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Kręcą "Lalkę". Na dwa tygodnie zamkną Krakowskie Przedmieście
Śródmieście
Politechnika Warszawska
Przyjęli go na studia, nie uruchomili kierunku
Alicja Glinianowicz
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga
Okolice
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
Okolice
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
Okolice
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
Praga Północ
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
Okolice
Tramwaj pomiarowy na remontowanym torowisku
Wagon pomiarowy na wyremontowanych torach. Tramwaje wracają na Ochotę
Ochota
Wypadek i utrudnienia na trasie S8
Wjechał w bariery, utrudnienia na wjeździe do Warszawy
Okolice
Odpowie za kradzież sprzed lat
Odpowie za kradzież sprzed lat. Bo zgubił rękawiczkę
Okolice
Kierowca wpadł podczas kontroli (zdj. ilustracyjne)
Wpadł na prędkości, nie miał prawa jazdy, jechał po alkoholu
Okolice
Rowerzystka potrącona przez tramwaj
Tramwaj potrącił rowerzystkę. "Liczne obrażenia"
Targówek
Rodzina sajmiri wiewiórczych
Złodziejka urodziła młode. Nazywają je "trupimi główkami"
Praga Północ
Wypadek w miejscowości Sitne
Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie
Okolice
Trzy auta zostały rozbite
Jeden manewr, trzy rozbite auta. Nagranie z S2
Włochy
Edukacja zdrowotna
Mnóstwo uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej. Dane
Śródmieście
Kontrole przewozu osób (zdj. ilustracyjne)
Bez licencji, prawa jazdy, niektórzy poszukiwani. Tak wożą pasażerów
Śródmieście
Stacja Modlin Lotnisko na wizualizacji
Ważna decyzja w sprawie pociągu do lotniska w Modlinie
Dariusz Gałązka
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Omijają zamknięty szlaban i jadą przez chroniony las. Szokujące nagrania
Okolice
Funkcjonariusze prowadzą czynności z cudzoziemcem
Muszą wyjechać z Polski. Jeden z nich nie wróci przez najbliższe pięć lat
Okolice
Ulica Okrzei zostanie przebudowana
Rusza przebudowa ulicy Okrzei. Zmiany do wiosny
Praga Północ
Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu
Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia
Praga Południe
Próbowali wprowadzić na rynek fiolki z płynną tabletką gwałtu
Mieli butelki z płynną "pigułką gwałtu", trafili do aresztu
Śródmieście
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Samolot opóźniony, bagaże nie doleciały. "Pięć dni walczę o odzyskanie swoich rzeczy"
Włochy
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Na scenie pianiści z Korei Południowej, Chin i Japonii
Śródmieście
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
We wtorek rusza remont ważnej ulicy, będą zmiany w ruchu
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki