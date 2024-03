Służby miejskie oraz policja przygotowują się na protesty rolników w Warszawie. Komenda Stołeczna Policji przypomina, że ciągniki i pojazdy wolnobieżne mają zakaz wjazdu do miasta. Za złamanie przepisów grozi mandat, a za niezatrzymanie się do kontroli - utrata uprawnień.

Protest rolników w Warszawie odbędzie się 6 marca. Pierwotnie planowali wjechać ciągnikami do miasta, ale na to zgody nie wydał najpierw stołeczny ratusz, a następnie sąd. Już we wtorkowe popołudnie policyjne patrole ustawiły się przy najważniejszych trasach wlotowych do miasta. Jak relacjonuje nasz reporter, policjanci są wyposażeni w kolczatki.