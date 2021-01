Gdzie wrzucić karton po mleku, a gdzie listek po lekach? Pytania o segregację

Pięć niewiadomych

"W 2020 roku, tak jak i w poprzednim, najczęściej wyszukiwanym odpadem był karton po mleku. Odpowiedzi na pytanie, do którego pojemnika go wyrzucić, szukano ponad 73 tys. razy. Kolejne najczęściej wyszukiwane hasła to: blistry po lekach (ponad 50 tys. razy), plastikowa butelka po oleju (ponad 47 tys.), opakowanie po jogurcie (ponad 41 tys.) oraz styropian opakowaniowy (ponad 36 tys.)" - czytamy w komunikacie ratusza.

Maseczki i rękawiczki

W zeszłym roku wyszukiwarka zarejestrowała ok. 3,5 mln odwiedzin, a od momentu jej uruchomienia było to ponad 4 mln odwiedzających. "To tak, jakby każdy warszawiak odwiedził ją więcej niż dwa razy" – podkreśla ratusz. Prawie 80 proc. użytkowników to osoby korzystające z tego narzędzia więcej niż jeden raz.