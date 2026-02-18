Do zderzenia doszło na moście Grota-Roweckiego Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że obecnie brak jest informacji o osobach poszkodowanych.

Przekazano, że zablokowany jest "prawy pas ciągu głównego i lewy pas jezdni ZBR w kierunku Poznania oraz lewy pas ciągu głównego w kierunku Białegostoku". "Ruch w kierunku Poznania odbywa się pasem prawym ciągu głównego oraz prawym pasem jezdni ZBR, ruch w kierunku Białegostoku odbywa się jezdnią ZBR oraz prawym pasem ciągu głównego" - czytamy.

Karambol na moście Grota-Roweckiego Karambol na moście Grota-Roweckiego Źródło: tvnwarszawa.pl Karambol na moście Grota-Roweckiego Źródło: tvnwarszawa.pl Karambol na moście Grota-Roweckiego Źródło: tvnwarszawa.pl Karambol na moście Grota-Roweckiego Źródło: tvnwarszawa.pl Karambol na moście Grota-Roweckiego Źródło: tvnwarszawa.pl