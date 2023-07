Zatrzymał ciężarówkę na środku jezdni i zasnął. W jego ślinie wykryto narkotyki

Policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę ciężarówki podejrzanego o prowadzenie pod wpływem środków odurzających. Do zdarzenia doszło w Jedlance koło Radomia.

"Świadkowie będący na miejscu próbowali dostać się do środka pojazdu, jednak był on zamknięty, a z kierowcą nie było kontaktu. Nie reagował na żadne sygnały i nawoływania" – przekazała Dorota Wiatr-Kurzawa z radomskiej policji.. Na miejsce przyjechała policja i pogotowie ratunkowe. Po zbadaniu mężczyzny, ratownicy medyczni określili, że mężczyzna jest zdrowy i nic mu nie dolega. "W trakcie rozmowy z policjantami kierowca wyjaśnił, że w trakcie jazdy poczuł potrzebę fizjologiczną, dlatego zatrzymał pojazd na środku drogi i poszedł w pobliskie zarośla, a po powrocie do auta usnął" – zrelacjonowała policjantka.