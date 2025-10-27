Przestał spłacać raty i "zniknął z autem" wartym 360 tysięcy złotych

Samochód wrócił do firmy leasingowej Źródło: Policja Mokotów

Firma leasingowa podpisała umowę z nowym klientem, który wydawał się w pełni wiarygodny. Przeprowadzono standardowe procedury sprawdzające - weryfikację dokumentów i analizę zdolności finansowe.

Po pewnym czasie mężczyzna przestał jednak spłacać raty, a kontakt z nim całkowicie się urwał.

Auto odnalezione

"Wkrótce okazało się również, że zniknął wraz z samochodem wartym 360 tysięcy złotych. Sprawa trafiła do policji. Szczegółowa analiza zgromadzonych informacji pozwoliła szybko ustalić miejsce, w którym znajdował się skradziony pojazd. Został odnaleziony na terenie Wilanowa i zabezpieczony. Wrócił do prawowitego właściciela" - informuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.

Zebrane przez policjantów materiały zostały przekazane do prokuratury, która nadzoruje dalsze postępowanie. Mężczyzna usłyszy zarzuty przywłaszczenia - grozi za to kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

