Ciężarówką zahaczył o autobus, siedem osób poszkodowanych

Na miejscu pracowały służby (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Darek Delmanowicz/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o wypadku przekazało warszawskie pogotowie ratunkowe. "O godz. 16.54 ciężarówka uderzyła w autobus ZTM. Na miejscu osiem karetek pogotowia. Trwa akcja ratunkowa" - podało na portalu X.

Mł. asp. Paweł Chmura wskazał, że do wypadku doszło w okolicy Galerii Mokotów. - Prawym pasem jechała ciężarówka z lawetą, na której była koparka. Kierowca, skręcając w prawo, zaczepił tyłem o jadący środkowym pasem autobus komunikacji miejskiej - powiedział.

Dodał, że siedem osób jest poszkodowanych, z których cztery pojechały do szpitala.

Zaapelował też do kierowców, by omijali rejon zdarzenia, gdyż jeszcze przez kilka godzin potrwają tam utrudnienia.

Zniszczony autobus

Rzecznik Miejskich Zakładów Autobus powiedział, że autobus marki Solbus linii 189 został uderzony na wysokości trzecich drzwi. Podkreślił, że zniszczenia autobusu są bardzo poważne. Potwierdził, że poszkodowanych zostało siedmiu pasażerów. - Nie są to obrażenia zagrażające ich życiu. Kierowcy nic się nie stało - dodał.