Auto dostawcze płonęło, kierowcy utknęli na Wisłostradzie

Strażacy otrzymali zgłoszenie w tej sprawie o godzinie 7.11. Dotyczyło pożaru auta dostawczego na ulicy Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z Bartycką.

- Na miejscu pracowały dwa zastępy. Zastaliśmy pożar w fazie rozwiniętej. Nikt nie został poszkodowany - informuje starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Na czas akcji gaśniczej zablokowane były dwa pasy ruchu - prawy i środkowy. Ruch odbywał się wyłącznie lewym pasem. Spowodowało to duże utrudnienia dla kierowców jadących w stronę centrum.

- Pokonanie odcinka od alei Becka do Bartyckiej zajmowało co najmniej 25 minut - relacjonuje Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. Wskazany przez niego fragment ma około półtora kilometra.

Działania straży pożarnej zakończyły się chwilę po godzinie 8. Kierowcy muszą jednak liczyć się z tym, że na prawym pasie jezdni pozostaje jeszcze wrak pojazdu.

