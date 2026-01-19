Logo TVN Warszawa
Mokotów

Auto dostawcze płonęło, kierowcy utknęli na Wisłostradzie

Pożar samochodu na ul. Czerniakowskiej
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na Mokotowie doszło do pożaru auta dostawczego. Straż pożarna podaje, że nikt nie ucierpiał. Są jednak utrudnienia w ruchu. Kierowcy jadący Czerniakowską w kierunku centrum utknęli w korku.

Strażacy otrzymali zgłoszenie w tej sprawie o godzinie 7.11. Dotyczyło pożaru auta dostawczego na ulicy Czerniakowskiej w rejonie skrzyżowania z Bartycką.

- Na miejscu pracowały dwa zastępy. Zastaliśmy pożar w fazie rozwiniętej. Nikt nie został poszkodowany - informuje starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Pożar samochodu na Czerniakowskiej
Pożar samochodu na ul. Czerniakowskiej
Pożar samochodu na ul. Czerniakowskiej
Źródło: Tomasz/Kontakt24
Pożar samochodu na ul. Czerniakowskiej
Pożar samochodu na ul. Czerniakowskiej
Źródło: Tomasz/Kontakt24

Na czas akcji gaśniczej zablokowane były dwa pasy ruchu - prawy i środkowy. Ruch odbywał się wyłącznie lewym pasem. Spowodowało to duże utrudnienia dla kierowców jadących w stronę centrum.

- Pokonanie odcinka od alei Becka do Bartyckiej zajmowało co najmniej 25 minut - relacjonuje Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. Wskazany przez niego fragment ma około półtora kilometra.

Działania straży pożarnej zakończyły się chwilę po godzinie 8. Kierowcy muszą jednak liczyć się z tym, że na prawym pasie jezdni pozostaje jeszcze wrak pojazdu.

Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz/Kontakt24

