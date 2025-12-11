Logo TVN Warszawa
Mokotów

Dwie awarie ciepłownicze. Zamykają fragment alei Niepodległości

Awaria ciepłownicza (zdj. ilustracyjne)
Awaria ciepłownicza na Ursynowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
W alei Niepodległości doszło do awarii sieci ciepłowniczej w dwóch miejscach. Od czwartku, przy Wawelskiej będzie węziej. A od piątku, nie będzie przejazdu pomiędzy Madalińskiego a Narbutta. Kierowcy pojadą objazdami. Autobusy zmienią trasy.

Do awarii doszło przy skrzyżowaniu z Trasą Łazienkowską oraz przy ulicy Narbutta.

Awaria przy Wawelskiej

Jak przekazał stołeczny ratusz, naprawa pierwszej awarii przy ulicy Wawelskiej rozpocznie się w czwartek o godzinie 17.00. Ciepłownicy zamkną trzy pasy na jezdni alei Niepodległości w stronę Batorego: dwa do skrętu w lewo w Trasę Łazienkowską i jeden do jazdy prosto. Pozostałe dwa będą otwarte.

Objazd poprowadzi aleją Niepodległości oraz ulicami Batorego i Wyszyńskiego.

Prace potrwają do poniedziałku, do godziny 4.00.

"Od czwartku, od godziny 23.00 do piątku, do godziny 23.00 w okolicznych budynkach nie będzie ogrzewania i ciepłej wody" - przekazał ratusz.

Awaria przy Narbutta

Do drugiej awarii doszło przy alei Niepodległości 140. Tu naprawa rozpocznie się w piątek o godzinie 22.00 i potrwa także do poniedziałku, do godziny 4.00.

Podczas prac nie będzie przejazdu aleją Niepodległości pomiędzy ulicami Madalińskiego a Narbutta.

Przed skrzyżowaniem z Madalińskiego na jezdni alei Niepodległości w stronę Batorego będą zamknięte pasy do jazdy prosto. Możliwy będzie tylko dojazd do ulicy Ligockiej i Króżańskiej. Wyjeżdżający z Ligockiej dojadą do skrzyżowania z Narbutta, gdzie skręcą w prawo lub zawrócą.

Ulica Narbutta straci połączenie z aleją Niepodległości z obu stron. Na fragmencie pomiędzy Asfaltową a aleją Niepodległości będzie ruch dwukierunkowy. Po drugiej stronie skrzyżowania kierowcy pojadą ulicą Narbutta tylko w jednym kierunku – od alei Niepodległości w stronę skweru Słomińskiego.

Zamknięty fragment alei Niepodległości kierowcy ominą ulicami Madalińskiego i Puławską lub Boboli do Batorego.

Wyjazd z posesji położonych po obu stronach alei pomiędzy Narbutta a Rakowiecką będzie tylko w kierunku Batorego.

"W trakcie robót mieszkańcy okolicznych budynków cały czas będą mieli ciepłą wodę i ogrzewanie" - zaznaczył ratusz.

Autobusy zmieniają trasy

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że zmienią się trasy autobusów linii 174 (w kierunku ronda ONZ), N36 i N86 (w stronę Dworca Centralnego), które ominą zamknięty odcinek ulicami Madalińskiego, Boboli i Rakowiecką.

"Autobusy linii 168 w kierunku Witolina pojadą natomiast ulicą Boboli i Rakowiecką" - dodał.

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki