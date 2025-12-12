Logo TVN Warszawa
Mokotów

Awantura i siłowe wejście policjantów. Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym

Akcja służb na Czerniakowskiej
Działania służb na Czerniakowskiej, Warszawa
Źródło: aro/ Kontakt24
W czwartek wieczorem policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w związku z awanturą domową. W lokalu zabarykadował się mężczyzna. Okazało się, że 45-latek był poszukiwany, tak jak i jego 39-letnia partnerka. Nastoletnie dzieci pary trafiły do pogotowia opiekuńczego.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o nocnych działaniach policji w budynku przy ulicy Czerniakowskiej 54 na Mokotowie. Czytelnik przesłał nam nagranie, na którym widać kilku funkcjonariuszy stojących wokół bloku. W pewnym momencie z jednego z mieszkań rozlega się huk.

O akcji służb opowiedziała nam aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Poszukiwany, poszukiwana

- W czwartek około godziny 19.30 policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z lokali przy ulicy Czerniakowskiej. Na miejscu zastali 16-latka oraz jego siostrę: 14-latkę, którzy zgłosili awanturę z nietrzeźwym ojcem. Nastolatkowie wyszli z mieszkania, natomiast ojciec zabarykadował się w nim. Nastąpiło siłowe wejście do mieszkania policji. 45-latek okazał się być osobą poszukiwaną. Został zatrzymany - przekazała nam policjantka.

Na miejsce przyjechała 39-letnia matka nastolatków. Ona również była poszukiwana. Kobieta została zatrzymana.

- 16-latek i 14-latka trafili do pogotowia opiekuńczego. Czynności z zatrzymanymi rodzicami są w toku - dodała Haberska.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: aro / Kontakt24

