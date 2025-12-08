Budynki, o których mowa, znajdują się na terenie Śródmieścia i Mokotowa. Choć formalnie należą do Skarbu Państwa, od lat zajmowane są przez Rosjan i miasto nie ma wpływu na to, w jaki sposób są wykorzystywane. W sprawie ich odzyskania już toczą się lub będą prowadzone postępowania sądowe.