Komunikacja

Komunikacja w okresie świąteczno-noworocznym. Sprawdź, co się zmieni 

Świąteczny pociąg metra
Rozbłysła choinka na placu Zamkowym
Źródło: TVN24
W okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli Warszawski Transport Publiczny będzie funkcjonował inaczej. Autobusy, tramwaje i metro pojadą według zmienionych rozkładów jazdy. Po zabawie sylwestrowej mieszkańcy stolicy wygodnie wrócą do domów metrem, które będzie kursowało całą noc.

W tym roku uczniowie dostali dużo wolnego czasu. Przerwa od nauki rozpoczyna się już 22 grudnia, a kończy dopiero 6 stycznia. Dni ustawowo wolne od pracy układają się tak, że powstają przedłużone weekendy: wigilia i święta Bożego Narodzenia wypadają od środy do piątku, w czwartek mamy Nowy Rok, a Trzech Króli we wtorek. Z tego powodu wiele osób będzie chciało przedłużyć sobie odpoczynek, dodając kilka dni urlopu.

Pierwsze zmiany od poniedziałku, 22 grudnia

Pierwsze zmiany w kursowaniu pojazdów WTP wprowadzone zostaną w poniedziałek i wtorek, 22 i 23 grudnia, kiedy zaczną się ferie świąteczne. Rzadziej będą jeździły tramwaje: w szczycie co 5 lub co 10 minut, a poza godzinami szczytu co 7 i pół minuty i co 15 minut. Pociągi metra w godzinach szczytu będą kursowały co dwie minuty i 50 sekund (linia M1) oraz co trzy minuty i 30 sekund (linia M2), z kursami nocnymi z 23 na 24 grudnia (do ok. godz. 3:00 nad ranem). 

Autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładem dnia powszedniego, ale z pewnymi zmianami. Zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 263, 308, 320, 332, 356, 809, 815, E-2, Z-8; na liniach: 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319, 518 nie będzie kursów wykonywanych w dni nauki szkolnej, a autobusy linii 164, 198, 201, L24 nie będą podjeżdżały pod szkoły.

Autobusy linii 192 będą jeździły na trasie skróconej do pętli Ursynów Płd. (czyli tak, jak w niedziele), a autobusy linii 401 będą kończyły trasę przy Metrze Służew (nie będą podjeżdżać pod kampus SGGW).

Świąteczny pociąg metra
Świąteczny pociąg metra
Źródło: Metro Warszawskie
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy

18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy

Śródmieście
Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc

Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc

Arleta Unton-Pyziołek

W Wigilię, święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

W Wigilię i oba dni świąt Bożego Narodzenia autobusy będą kursowały według niedzielnego rozkładu jazdy. Tramwaje będą miały rozkład jazdy niedzielny, a dodatkowo zawieszone zostanie kursowanie linii 13, 14, 27 oraz 33. Na tory wyjadą tramwaje linii 76 na trasie Miasteczko Wilanów – Ratuszowa-ZOO; natomiast tramwaje linii 19 będą ze Stegien jechać do Metro Młociny.

W tym czasie zawieszone zostanie kursowanie autobusów niektórych linii: 107, 108, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 130, 156, 160, 168, 182, 187, 188, 193, 196, 201, 202, 207, 219, 221, 226, 228, 234, 256, 263, 512, 514, 516, 519, Z-8. Z tą zmianą powiązana jest korekt tras linii: 102, 131, 134, 143, 154, 164, 172, 194, 218, 249, 251, 521 – część z nich na wybranych odcinkach zastąpi te, które "mają wolne".

Rzadziej będą jeździć autobusy oznaczone numerami: 105, 106, 112, 120, 122, 133, 136, 138, 139, 141, 149, 152, 153, 163, 165, 170, 177, 189, 208, 212, 217, 218, 239, 523, 527.

W Wigilię około godziny 15 zakończą kursowanie autobusy linii: 106, 123, 139, 166, 172, 181, 212, 409, 504, 511, 518, 727; natomiast autobusy 104, 111, 112, 114, 116, 122, 131, 136, 143, 154, 161, 165, 177, 179, 180, 186, 191, 192, 194, 203, 204, 208, 209, 218, 500, 503, 507, 509, 520, 527, 709, 713 będą kursować rzadziej.

Po godzinie 15 część tramwajów przestanie kursować. Dalej będą jeździć tramwaje oznaczone numerami: 1 (z placu G. Narutowicza do Żerania Wschodniego), 2, 3, 4 (do Czynszowej), 7, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 26.

Metro na obu liniach będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy.

Świąteczny tramwaj
Świąteczny tramwaj
Źródło: UM Warszawa
115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej

115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej

Piotr Bakalarski
Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy

Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy

Piotr Bakalarski

27-28 grudnia, 3-4 stycznia oraz 6 stycznia (święto Trzech Króli)

W międzyświąteczne weekendy autobusy będą co do zasady jeździły tak, jak w "zwykłe" soboty i niedziele, natomiast 6 stycznia – według niedzielnego rozkładu. Zmiany będą dotyczyły wybranych linii.

W tych dniach nie zobaczymy na ulicach autobusów: 126 (tylko 6 stycznia), 160, 171 182, 196, 256, 263, Z-8.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 125, 131, 143, 187, 192 i 521, a rozkłady specjalne będą miały linie: 106, 108, 122, 130, 177, 193, 212, 228 i 527.

Tramwaje 27 i 28 grudnia będą jeździły rytmem weekendowym, z pewnymi zmianami:

  • uruchomienie linii 76 (Miasteczko Wilanów – ... – Plac Bankowy – Aleja "Solidarności" – Ratuszowa-Zoo);
  • zawieszenie kursowania linii: 13, 14, 27, 33;
  • tramwaje linii 19 będą kursowały na trasie zmienionej ze Stegien do Metra Młociny.

Metro na obu liniach 4 i 6 stycznia będzie kursowało według niedzielnego rozkładu jazdy, pozostałe dni – zgodnie ze standardowymi rozkładami.

Ostatnie trzy dni roku

Dni między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem to dni pracujące, ale w praktyce wiele osób skorzysta wtedy z urlopów. Ruch na ulicach będzie mniejszy, dlatego na ulice nie wyjadą autobusy linii: 160, 171, 182, 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2, Z-8; na liniach: 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518 nie będzie kursów wykonywanych w dni nauki szkolnej, a autobusy oznaczone numerami 164, 198, 201 i L24 nie będą podjeżdżały pod szkoły.

Linie 125, 131, 134, 143, 187, 192, 326, 401 i 521 będą miały zmienione trasy, a niektóre linie autobusowe w tych dniach pojadą według zmienionych rozkładów jazdy.

Rzadziej będą jeździły tramwaje: w szczycie co pięć lub co 10 minut, a poza godzinami szczytu co siedem i pół minuty i co 15 minut.

Metro na obu liniach będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy: co dwie minuty i 50 sekund (linia M1) oraz co trzy minuty i 30 sekund (linia M2).

Warszawiacy wracający z zabaw sylwestrowych nie muszą się martwić – z 31 grudnia na 1 stycznia metro będzie jeździło także w nocy.

Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku

Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku

Okolice
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak

Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak

Śródmieście

2 i 5 stycznia (piątek i poniedziałek)

Piątek po Nowym Roku i poniedziałek przed świętem Trzech Króli autobusy linii dziennych będą jeździły tak, jak w soboty – z pewnymi wyjątkami, uwzględniającymi specyfikę kalendarza na 2026 rok.

Autobusy linii:

  • 160, 171, 182, 196, 256, 263, 409, Z-8 nie wyjadą na trasy;
  • 125, 126, 131, 143, 187, 192, 521 będą miały zmienione trasy;
  • 106, 108, 120, 122, 130, 140, 145, 150, 177, 178, 186, 190, 193, 197, 212, 228, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 527, 705, 709, 719, 735, 739, 742, 743, Z55 będą miały specjalne rozkłady jazdy;
  • 331 (Metro Wilanowska – Lotnisko Chopina), 401 (Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew) i 402 (Marysin – Wynalazek) będą kursowały także w godzinach szczytu.

Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Sobotni rozkład będzie miało również metro, przy czym w godzinach szczytu na linii M1 pociągi będą podjeżdżać na stacje co cztery minuty, a na linii M2 co pięć minut; będą też kursy nocne z 2 na 3 i z 5 na 6 stycznia.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: red.

Źródło zdjęcia głównego: Metro Warszawskie

Komunikacja MiejskaBoże NarodzenieWigiliaMetroTramwajautobusNowy rokSylwester
