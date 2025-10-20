Logo TVN Warszawa
Warszawa
Komunikacja

Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy

Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Dyrektorka ZTM o zakupie niskoemisyjnych autobusów
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowy na dostarczenie kolejnych 80 elektrycznych autobusów. Urzędnicy podkreślają, że wkrótce zeroemisyjne pojazdy mogą stanowić ponad 30 procent całego taboru.

Jak wynika z kontraktów, które w poniedziałek zawarła spółka MZA, 50 autobusów przegubowych zakupionych zostanie od firmy Solaris Bus & Coach, z kolei Busnex dostarczy 30 pojazdów dwunastometrowych.

"Każdy z zakontraktowanych autobusów przegubowych marki Solaris będzie wyposażony w baterie Solaris High Energy, które pozwolą przejechać kilkaset kilometrów na jednym ładowaniu. Ich ładowanie będzie się odbywać poprzez gniazdo plug-in. Rozproszenie komponentów układu napędowego pozwoliło wyeliminować tzw. wieżę silnika, przez co powiększona zostanie przestrzeń pasażerska. Z kolei powierzchnia zaoszczędzona na dachu umożliwi umieszczenie tam wszystkich baterii" - informuje stołeczny ratusz w komunikacie.

Z kolei pojazdy dwunastometrowe marki Yutong również będą ładowane przez gniazdo plug-in, a ich deklarowany zasięg wynosi ponad 400 kilometrów.

Nowe autobusy dla Warszawy
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Źródło: UM Warszawa
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Źródło: UM Warszawa
Autobus marki Yutong
Autobus marki Yutong
Źródło: Busnex
Autobus marki Yutong
Autobus marki Yutong
Źródło: Busnex

169 autobusów zakontraktowanych

Zamówione autobusy posiadają w standardzie: niską podłogę, klimatyzację, monitoring wizyjny, elektroniczną informację wewnętrzną i zewnętrzną, udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością, w tym niewidomych i niedowidzących. Każdy z pojazdów będzie wyposażony w ładowarki USB dla pasażerów.

Jak podaje stołeczny ratusz, tylko tej jesieni MZA zakontraktowały już w sumie 169 autobusów elektrycznych, w tym m.in. 79 od firmy Solaris Bus & Coach na sumę ponad 316 milionów zł oraz 10 pojazdów 10-metrowych marki Irizar. Opcje zawarte w podpisanych umowach, pozwalają na zwiększenie zamówień łącznie do 248. W przypadku ich realizacji flota zeroemisyjna zbliży się do pięciuset egzemplarzy.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

autobus Inwestycje w Warszawie
