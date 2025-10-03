Radiowóz stracił koło. Jedna osoba w szpitalu

Zderzenie z udziałem radiowozu Źródło: Mateusz Mzyk/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Gen. Klemensa Rudnickiego i Stanisława Maczka. - Zderzył się samochód osobowy i policyjny radiowóz. Kierowca z auta osobowego oraz kierowca radiowozu byli badani w karetce. Straż pożarna zabezpiecza miejsce zdarzenia - poinformował kpt. Michał Klaus ze stołecznej straży pożarnej.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Pracują dwa zastępy straży pożarnej oraz cztery radiowozy. Jest także nadzór ruchu. Ruchem na skrzyżowaniu kierują policjanci. Zablokowany całkowicie jest zjazd w Rudnickiego ze Stanisława Maczka - relacjonował po godzinie 18 reporter.

Opisał także uszkodzenia aut. - Pomarańczowy samochód osobowy ma uszkodzony przód, natomiast radiowóz policji bok - przekazał Mżyk. Policyjne auto nie ma koła i stoi na podnośniku.

Jedna osoba w szpitalu

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 16.56. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że oznakowany radiowóz suzuki jechał na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, doszło do zderzenia z osobowym nissanem. Kierująca nissanem trafiła do szpitala. Policjanci oraz kierująca nissanem zostali przebadani na zawartość alkoholu, wszyscy byli trzeźwi – poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.