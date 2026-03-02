Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Wszedł do parku i zniknął. Policja szuka zaginionego wykładowcy

Zaginiony Sylwester Gładyś
#JestemTuCzekam - akcja policji dotycząca zaginięć seniorów
Źródło: KGP
Zaginął Sylwester Gładyś, wykładowca z Politechniki Warszawskiej. Mężczyzna ostatni raz widziany był w miniony wtorek (24 lutego) na Bielanach. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.

Sprawę zaginięcia Sylwestra Gładysia badają policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. Jak ustalili, ostatni raz widziano go we wtorek, 24 lutego na ulicy Encyklopedycznej. Mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania i od tamtej pory nie ma z nim kontaktu.

W dniu zaginięcia 71-latek był ubrany w czerwoną kurtkę, niebieskie jeansy i ciemny beret. Miał też przy sobie kijki do nordic walking.  

Policja opisuje, że zaginiony ma 180 centymetrów wzrostu i waży około 100 kilogramów. Ma krótkie, siwe włosy, uczesane na bok. Posiada wąsy i brodę, nosi także okulary korekcyjne. Można też zaobserwować, że z powodu choroby trzęsą mu się ręce.

Zaginiony Sylwester Gładyś
Zaginiony Sylwester Gładyś
Zaginiony Sylwester Gładyś
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Zaginiony Sylwester Gładyś
Zaginiony Sylwester Gładyś
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Zaginiony Sylwester Gładyś
Zaginiony Sylwester Gładyś
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Apel o informacje o zaginionym

"Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z komendą policji na Bielanach przy ulicy Żeromskiego 7" - apeluje w komunikacie podinspektor Elwira Kozłowska, oficer prasowy KRP Warszawa V.

Osoby posiadające informacje na temat Sylwestra Gładysia mogą stawić się osobiście w jednostce policji lub skontaktować się z nią telefonicznie pod numerami (47) 723 71 61, (47) 723 71 55, (47) 723 71 56. Można także dzwonić pod numery alarmowe 112 i 997 lub przesyłać informacje mailowo na adres: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl.

Naukowiec z Politechniki Warszawskiej

Doktor Sylwester Gładyś jest zawodowo związany z Politechniką Warszawską. To wykładowca Wydziału Transportu.

Córka zaginionego przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nagrania monitoringu pokazują, jak jej ojciec wyrzuca śmieci po wyjściu z domu, a następnie około godziny 16 wchodzi do Parku Młocińskiego i kieruje się ścieżką w kierunku Wisły. Jego dalsze losy nie są znane.

Kobieta zaznaczyła, że mężczyzna choruje, a od wtorku nie przyjmował leków, więc może być zdezorientowany.

OGLĄDAJ: Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?
Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podczas briefingu prasowego przed wejściem głównym do gmachu MSZ

Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podczas briefingu prasowego przed wejściem głównym do gmachu MSZ
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Udostępnij:
Tagi:
zaginienizaginięciaPolicja
Czytaj także:
Pijany mężczyzna leżał na brzegu kanału
Leżał na brzegu kanału, częściowo w wodzie
Wawer
Policyjne kontrole aut przewozu osób po brutalnym pobiciu na stacji paliw
410 kontroli po brutalnym pobiciu na stacji paliw
Wola
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
292 zarzuty dla kasjerki. Za paragony
Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa
Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę
Ochota
Zderzenie w Sękocinie Starym
Pięć aut uszkodzonych po zderzeniu na skrzyżowaniu
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"
Śródmieście
skuter
Jechał skuterem, czeka go deportacja
Żoliborz
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie kilku aut na trasie S7
Kosztowny manewr 24-latka
Kosztowny manewr i strata prawa jazdy
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
TVN24
Roztopy w gminie Pomiechówek i sytuacja na rzece Wkrze
300-metrowy zator lodowy płynie Wkrą
Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
Miał pochwalać zamachowców i grozić śmiercią byłej dziewczynie
Śródmieście
Senior instruowany przez oszusta zgłosił się po kredyt (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł po kredyt, z kimś rozmawiał. Zaniepokoiło to pracownika banku
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Zwężą jezdnię na moście, zamkną chodnik nad Wisłostradą
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
Motocyklista zginął, kierowca uciekł
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze
Strażacy monitorują sytuację na Wkrze. Apel o niezbliżanie się do zatorów
W 2025 roku usunięto 1723 wraki
Blisko 17 tysięcy odholowanych pojazdów
Ulice
W wypadku zginęło dziecko
Zderzenie dwóch aut. Zginął ośmioletni chłopiec
Pani Natalia utknęła w Tel Awiwie
Utknęła w Tel Awiwie. "Co godzinę schodzimy do schronów"
Włochy
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
Włochy
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany
Na Lotnisko Chopina pojawiły się żółte apteczki "Pet Care on the Go"
Specjalne apteczki dla zwierząt na Lotnisku Chopina
Włochy
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Poranne zderzenie z autobusem
Śródmieście
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły: jechał z prędkością maksymalną dla tego modelu auta
Śródmieście
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Praga Północ
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony". Oszukali kilkanaście osób
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki