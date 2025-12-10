Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów

Korek na S8 po zderzeniu trzech aut Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na trasie S8 w pobliżu ulicy Jagiellońskiej, pomiędzy węzłem Modlińska a Marywilska zderzyły się trzy samochody.

Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. - Jeden samochód przewrócił się na bok. Wszyscy kierujący opuścili pojazdy przed przybyciem straży pożarnej. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej - poinformował przed godziną 20 mł. kpt. Łukasz Wojtas ze stołecznej straży pożarnej.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu płynów eksploatacyjnych.

Na trasie S8 w szczytowym momencie utworzył się około ośmiokilometrowy korek.

Na miejscu nie ma już teraz utrudnień.

Zderzenie na S8 Korek na S8 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Korek na S8 Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech aut na S8 Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech aut na S8 Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech aut na S8 Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech aut na S8 Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w rejonie węzła Opacz Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl