Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów

Na trasie S8 w pobliżu ulicy Jagiellońskiej, pomiędzy węzłem Modlińska a Marywilska zderzyły się trzy samochody.
Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. - Jeden samochód przewrócił się na bok. Wszyscy kierujący opuścili pojazdy przed przybyciem straży pożarnej. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej - poinformował przed godziną 20 mł. kpt. Łukasz Wojtas ze stołecznej straży pożarnej.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu płynów eksploatacyjnych.
Na trasie S8 w szczytowym momencie utworzył się około ośmiokilometrowy korek.
Na miejscu nie ma już teraz utrudnień.
