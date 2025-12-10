Logo TVN Warszawa
Warszawa
Białołęka

Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów

Zderzenie trzech aut na S8
Korek na S8 po zderzeniu trzech aut
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Na trasie S8 w pobliżu ulicy Jagiellońskiej zderzyły się trzy samochody, jeden wylądował na boku. Zdarzenie spowodowało duże utrudnienia w ruchu.

Na trasie S8 w pobliżu ulicy Jagiellońskiej, pomiędzy węzłem Modlińska a Marywilska zderzyły się trzy samochody.

Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej. - Jeden samochód przewrócił się na bok. Wszyscy kierujący opuścili pojazdy przed przybyciem straży pożarnej. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej - poinformował przed godziną 20 mł. kpt. Łukasz Wojtas ze stołecznej straży pożarnej.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu płynów eksploatacyjnych.

Na trasie S8 w szczytowym momencie utworzył się około ośmiokilometrowy korek.

Na miejscu nie ma już teraz utrudnień.

Zderzenie na S8
Korek na S8
Korek na S8
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Korek na S8
Korek na S8
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie trzech aut na S8
Zderzenie trzech aut na S8
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zderzenie trzech aut na S8
Zderzenie trzech aut na S8
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zderzenie trzech aut na S8
Zderzenie trzech aut na S8
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zderzenie trzech aut na S8
Zderzenie trzech aut na S8
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Przeczytaj także: Rozbity tir zablokował ważną trasę

Klatka kluczowa-84546
Utrudnienia w rejonie węzła Opacz
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

