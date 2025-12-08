Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
Źródło: Google Maps
Na Białołęce nastolatka wbiegła na czerwonym świetle pod tramwaj. Poszkodowanej pomogli strażacy. Została przetransportowana do szpitala.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej.

Do strażaków zgłoszenie wpłynęło około godziny 15:30, na miejsce ruszyły 3 jednostki. - Kobieta miała nogi zakleszczone pod tramwajem. Strażacy przy użyciu narzędzi wyciągnęli poszkodowaną i przekazali ratownikom. Zdecydowano o przetransportowaniu kobiety do szpitala - poinformował kpt. Paweł Baran ze stołecznej straży pożarnej. Strażacy swoje działania zakończyli około godziny 16.

Na miejscu pracowała też policja. – Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzania wynika, że 17-latka wbiega na czerwonym świetle pod tramwaj. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Doznała niegroźnych obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Została ukarana mandatem karnym. Motorniczy został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy - przekazał podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania Światowida i Myśliborskiej występowały utrudnienia w kursowaniu linii 2 i 17. Linie były kierowane na trasę objazdową.

Przeczytaj także: Czołowe zderzenie na Muranowie

Klatka kluczowa-82761
Zderzenie na Muranowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieTramwajKomunikacja MiejskaUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
Hala Gwardii na wizualizacjach
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
Mokotów
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
Okolice
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
Bielany
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
Praga Południe
Zderzenie na Muranowie
Czołowe zderzenie na Muranowie
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę
Okolice
Tramwaj linii "M"
Ktoś okradł motorniczego mikołajowego tramwaju
Praga Północ
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerzysta nie żyje, kierowca uciekł
Okolice
"To nie ja strzelałam w Ultimo. Więzienna historia Beaty Pasik". Reportaż "Superwizjera"
W więzieniu spędziła 18 lat. Śledczy wrócili do sprawy zabójstwa w butiku Ultimo
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie na DK79
Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
Bemowo
Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
Neon "Miło Cię widzieć" nie działa
Słynny neon przestał świecić. Wiemy, jaki jest plan
Prace drogowe na trasie S8
Drogowcy kładli nawierzchnię, utworzył się zator
Okolice
Ulica Jeżewskiego przejdzie remont
Wymiana nawierzchni. Dzielnica prosi o zabranie aut
Ursynów
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Dywersja na kolei. Jest wniosek o czerwoną notę
Okolice
Sierpc (zdjęcie ilustracyjne)
Na północy Mazowsza zawyły syreny alarmowe
Okolice
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Kamery i znaki już są. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy
Wilanów
Stefan Starzyński podczas otwarcia arterii komunikacyjnej łączącej Żoliborz ze Śródmieściem
Metro mogło świętować stulecie. Co poszło nie tak?
Dariusz Gałązka
Syreny alarmowe Warszawa
W tych dniach będą wyły syreny
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Sąd zdecydował, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai wróci do Polski
Okolice
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zamówił protezę zębową, dostał zabawkę
Okolice
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Po problemach z "doradcami inwestycyjnymi" zaufała "prawnikowi"
Okolice
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
Ulice
Odnowiona kamienica przy Targowej 62
Przywrócili kamienicy wygląd z czasów jej powstania
Praga Północ
"Rondziarz" poluje na warszawskich kierowców
Zawsze srebrny ford, zmieniają się tablice. "On typuje swoje ofiary"
Ulice
Automatyczna skrzynia biegów jest droga w naprawie
Z prawem jazdy na "automat" jechał "manualem". Surowa kara
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki