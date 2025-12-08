Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej Źródło: Google Maps

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej.

Do strażaków zgłoszenie wpłynęło około godziny 15:30, na miejsce ruszyły 3 jednostki. - Kobieta miała nogi zakleszczone pod tramwajem. Strażacy przy użyciu narzędzi wyciągnęli poszkodowaną i przekazali ratownikom. Zdecydowano o przetransportowaniu kobiety do szpitala - poinformował kpt. Paweł Baran ze stołecznej straży pożarnej. Strażacy swoje działania zakończyli około godziny 16.

Na miejscu pracowała też policja. – Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzania wynika, że 17-latka wbiega na czerwonym świetle pod tramwaj. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Doznała niegroźnych obrażeń głowy i trafiła do szpitala. Została ukarana mandatem karnym. Motorniczy został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy - przekazał podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie skrzyżowania Światowida i Myśliborskiej występowały utrudnienia w kursowaniu linii 2 i 17. Linie były kierowane na trasę objazdową.

Przeczytaj także: Czołowe zderzenie na Muranowie

Zderzenie na Muranowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl