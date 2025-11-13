Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Baseny, sauny, zjeżdżalnie i ogród na dachu. Zbudują nową pływalnię

Wizualizacja pływalni na Białołęce
Wizualizacja pływalni na Białołęce
Źródło: BDR Architekci
Podpisano umowę na budowę miejskiej pływalni przy ulicy Ostródzkiej na Białołęce. Wartość inwestycji wynosi ponad 92 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2027 roku.

Pływalnię zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny. We wschodniej części będzie basen sportowy z ośmioma torami oraz widownią dla 150 osób, w tym z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

Obok znajdzie się basen rekreacyjny ze strefą relaksu – z biczami wodnymi, leżankami i gejzerami – a także blok saun i przestrzeń wypoczynkowa z widokiem na park.

Uzupełnieniem części wodnej będą basen do nauki pływania o głębokości 0,8–1,35 metra oraz brodzik dla dzieci o głębokości do 0,3 metra. Wszystkie niecki basenowe zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.

"W zachodniej części obiektu zaplanowano hol wejściowy, szatnie, restaurację z zapleczem gastronomicznym, pomieszczenia dla trenerów i ratowników oraz magazyn sprzętu" - przekazał ratusz.

Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o niechcianą halę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o niechcianą halę

Piotr Bakalarski

Zjeżdżalnie wodne w środku i na zewnątrz

Od strony północno-zachodniej wzniesiona zostanie 15-metrowa wieża o ażurowej konstrukcji, mieszcząca zjeżdżalnie wodne – zewnętrzne o długości ok. 140 i 57 metrów oraz wewnętrzną o długości ok. pięciu metrów, w tym ślizg w brodziku dla dzieci.

Wieża będzie również punktem widokowym z wyjściem na taras z ogrodem, który znajdzie się na dachu niższej części budynku.

Obiekt spełnia wymogi Polskiego Związku Pływackiego oraz FINA (2021–2025), co umożliwi organizację zawodów pływackich o zasięgu szkolnym, regionalnym i krajowym.

Budowę zrealizuje konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A. Wartość inwestycji wynosi ponad 92 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2027 roku.

Wizualizacja pływalni na Białołęce
Wizualizacja pływalni na Białołęce
Źródło: BDR Architekci

Modernizacje kilku obiektów

Warszawa dysponuje obecnie 29 krytymi pływalniami. W tej chwili prace modernizacyjne prowadzone są m.in. na Mokotowie – w kompleksie przy ul. Niegocińskiej – oraz na Pradze-Północ, gdzie przebudowywana jest pływalnia przy ul. Jagiellońskiej.

Na Woli modernizowany jest obiekt Nowa Fala przy ul. Garbińskiego, a w Foce przy ul. Esperanto montowane są ozonatory. Modernizacje trwają również w pływalni we Włochach oraz w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Modernizowany jest także Ośrodek Namysłowska. Stary budynek pływalni zostanie rozebrany, a w jego miejscu wybudowana zostanie nowa kryta pływalnia.

Nowa pływalnia przy ul. Ostródzkiej będzie drugim miejskim basenem na Białołęce – obok obiektu przy ul. Światowida.

Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to ruina. Te zdjęcia robią wrażenie

Magdalena Gruszczyńska

Zobacz także: pożar na budowie basenu w Otwocku

WhatsApp Video 2025-08-06 at 21
Pożar na terenie budowy basenu w Otwocku
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BDR Architekci

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Wypadek w Nowym Duninowie
Ta sama pora, ten sam powiat. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Odpalili pirotechnikę na marszu. Policja publikuje zdjęcia
Śródmieście
Z cokołu na placu Wileńskim zniknął napis "Ofiarom Rzezi Pragi"
Na postumencie był napis "Ofiarom Rzezi Pragi". Nie ma po nim śladu
Praga Północ
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
"Prawdopodobnie wystrzeliła opona"
Okolice
Ktoś zamontował tajemniczą kamerę na znaku drogowym
Tajemnicze pudełko na znaku drogowym. W środku była kamera
Śródmieście
Zaginiony ksiądz Marek Wodawski
Zaginął ksiądz. Komunikat diecezji, apel policji
Praga Południe
Podejrzany o oszustwo metodą "na policjanta"
Mówił, że pracuje jako kurier odbierający pieniądze za wózki
Wesoła
Znaleziono niewybuch (zdj ilus)
Zabójstwo na terenie ogródków działkowych, trzech oskarżonych
Okolice
komputer
Zaufała "marynarzowi", straciła oszczędności i się zadłużyła
Okolice
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Tramwaj potrącił 13-latkę
Wola
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w alei Krakowskiej
Włochy
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zamkną fragment Modlińskiej
Białołęka
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
Okolice
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
Okolice
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń
Śródmieście
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
Śródmieście
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
Śródmieście
Podpisano umowę na dokumentację projektową Ośrodka Stegny
Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja
Mokotów
W tym pawilonie będzie królować teatr
Neon już świeci. Pawilon nad Wisłą ma nową funkcję
Piotr Bakalarski
Sławomir Mentzen
Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek
Śródmieście
The Weekend i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym
W piątek mecz na Narodowym
Praga Południe
Frezowanie alei Waszyngtona
Remont w alei Waszyngtona
Praga Południe
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
Okolice
Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście
Śródmieście
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy fundamenty i chodniki. Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Ulice
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież zostali zatrzymani
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta
Okolice
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra
Śródmieście
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Rozciągnęli stalową linkę w poprzek drogi. Kierowca jej nie zauważył. Ranni
Okolice
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Łopacianka
Był pijany, miał zakaz, doprowadził do zderzenia. Zginął drugi kierowca
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki