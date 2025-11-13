Wizualizacja pływalni na Białołęce Źródło: BDR Architekci

Pływalnię zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny. We wschodniej części będzie basen sportowy z ośmioma torami oraz widownią dla 150 osób, w tym z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

Obok znajdzie się basen rekreacyjny ze strefą relaksu – z biczami wodnymi, leżankami i gejzerami – a także blok saun i przestrzeń wypoczynkowa z widokiem na park.

Uzupełnieniem części wodnej będą basen do nauki pływania o głębokości 0,8–1,35 metra oraz brodzik dla dzieci o głębokości do 0,3 metra. Wszystkie niecki basenowe zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.

"W zachodniej części obiektu zaplanowano hol wejściowy, szatnie, restaurację z zapleczem gastronomicznym, pomieszczenia dla trenerów i ratowników oraz magazyn sprzętu" - przekazał ratusz.

Zjeżdżalnie wodne w środku i na zewnątrz

Od strony północno-zachodniej wzniesiona zostanie 15-metrowa wieża o ażurowej konstrukcji, mieszcząca zjeżdżalnie wodne – zewnętrzne o długości ok. 140 i 57 metrów oraz wewnętrzną o długości ok. pięciu metrów, w tym ślizg w brodziku dla dzieci.

Wieża będzie również punktem widokowym z wyjściem na taras z ogrodem, który znajdzie się na dachu niższej części budynku.

Obiekt spełnia wymogi Polskiego Związku Pływackiego oraz FINA (2021–2025), co umożliwi organizację zawodów pływackich o zasięgu szkolnym, regionalnym i krajowym.

Budowę zrealizuje konsorcjum firm NDI S.A. i NDI Sopot S.A. Wartość inwestycji wynosi ponad 92 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę 2027 roku.

Modernizacje kilku obiektów

Warszawa dysponuje obecnie 29 krytymi pływalniami. W tej chwili prace modernizacyjne prowadzone są m.in. na Mokotowie – w kompleksie przy ul. Niegocińskiej – oraz na Pradze-Północ, gdzie przebudowywana jest pływalnia przy ul. Jagiellońskiej.

Na Woli modernizowany jest obiekt Nowa Fala przy ul. Garbińskiego, a w Foce przy ul. Esperanto montowane są ozonatory. Modernizacje trwają również w pływalni we Włochach oraz w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Modernizowany jest także Ośrodek Namysłowska. Stary budynek pływalni zostanie rozebrany, a w jego miejscu wybudowana zostanie nowa kryta pływalnia.

Nowa pływalnia przy ul. Ostródzkiej będzie drugim miejskim basenem na Białołęce – obok obiektu przy ul. Światowida.

