Białołęka

Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"

38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Dzielnica Białołęka w Warszawie
Źródło: Google Earth
Zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał 38-latek, podejrzany o kilkukrotne ugodzenie nożem mężczyzny, z którym pił alkohol. Do zdarzenia doszło w piątek na warszawskiej Białołęce.

O piątkowym ataku nożownika w budynku przy ulicy Pasłęckiej informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w weekend. Pomiędzy dwoma mężczyznami: 38-latkiem i 52-latkiem, którzy pili razem alkohol, doszło do kłótni. W jej trakcie starszy mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony ostrym narzędziem. Poszkodowany trafił do szpitala. Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia. Wkrótce potem został zatrzymany przez policję na ulicy Targowej.

Zarzuty i areszt

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ 38-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Prokurator zarzucił podejrzanemu, że w trakcie awantury, która wywiązała się między nim a pokrzywdzonym, dźgnął go kilkukrotnie nożem w szyję i brzuch. Zdarzenie to było poprzedzone wspólnym spożywaniem alkoholu przez obydwu mężczyzn - poinformowała nas prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

- Obrażenia, których doznał pokrzywdzony, realnie zagrażały jego życiu. Podjął on obronę i uciekł, a szybko udzielona pomoc medyczna uchroniła go przed śmiercią - wskazała prokurator Staros.

Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 38-latka, do którego sąd się przychylił.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

