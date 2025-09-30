Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"

Dzielnica Białołęka w Warszawie Źródło: Google Earth

O piątkowym ataku nożownika w budynku przy ulicy Pasłęckiej informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w weekend. Pomiędzy dwoma mężczyznami: 38-latkiem i 52-latkiem, którzy pili razem alkohol, doszło do kłótni. W jej trakcie starszy mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony ostrym narzędziem. Poszkodowany trafił do szpitala. Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia. Wkrótce potem został zatrzymany przez policję na ulicy Targowej.

Zarzuty i areszt

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ 38-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Prokurator zarzucił podejrzanemu, że w trakcie awantury, która wywiązała się między nim a pokrzywdzonym, dźgnął go kilkukrotnie nożem w szyję i brzuch. Zdarzenie to było poprzedzone wspólnym spożywaniem alkoholu przez obydwu mężczyzn - poinformowała nas prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

- Obrażenia, których doznał pokrzywdzony, realnie zagrażały jego życiu. Podjął on obronę i uciekł, a szybko udzielona pomoc medyczna uchroniła go przed śmiercią - wskazała prokurator Staros.

Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla 38-latka, do którego sąd się przychylił.