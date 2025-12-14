Gołąb zaplątał się w siatkę. Strażacy musieli się dostać na ósme piętro

Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin Źródło: Robert/Kontakt24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wezwaniu straży pożarnej do zaplątanego w siatkę gołębia. Internauta dołączył także zdjęcia i wideo. Sytuacja miała miejsce na Tarchominie.

Gołąb zaplątany w siatkę

Strażacy zgłoszenie otrzymali w sobotę o godzinie 13.32. Na miejsce skierowano jeden zastęp straży pożarnej, czyli trzech strażaków. Po przyjeździe na miejsce znaleźli gołębia, zaplątanego w siatkę na wysokości ósmej kondygnacji budynku mieszkalnego, czyli na wysokości około 25-30 metrów.

- Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie rozstawieniu drabiny mechanicznej. Przy jej użyciu uwolniono ptaka z siatki. Gołębia przekazano pod opiekę Ekopatrolowi - powiedział kapitan Paweł Baran ze stołecznej straży pożarnej. Strażacy zakończyli działania o godzinie 14.49.

