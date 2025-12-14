Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Gołąb zaplątał się w siatkę. Strażacy musieli się dostać na ósme piętro

Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Źródło: Robert/Kontakt24
Na Tarchominie strażacy pomogli gołębiowi, który zaplątał się w siatkę. Ptak utknął na ósmym piętrze bloku. Ratownicy użyli podnośnika.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o wezwaniu straży pożarnej do zaplątanego w siatkę gołębia. Internauta dołączył także zdjęcia i wideo. Sytuacja miała miejsce na Tarchominie.

Gołąb zaplątany w siatkę

Strażacy zgłoszenie otrzymali w sobotę o godzinie 13.32. Na miejsce skierowano jeden zastęp straży pożarnej, czyli trzech strażaków. Po przyjeździe na miejsce znaleźli gołębia, zaplątanego w siatkę na wysokości ósmej kondygnacji budynku mieszkalnego, czyli na wysokości około 25-30 metrów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gołąb utknął na dachu. Ściągali go strażacy

METEO

- Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie rozstawieniu drabiny mechanicznej. Przy jej użyciu uwolniono ptaka z siatki. Gołębia przekazano pod opiekę Ekopatrolowi - powiedział kapitan Paweł Baran ze stołecznej straży pożarnej. Strażacy zakończyli działania o godzinie 14.49.

Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin

Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Źródło: Robert/Kontakt24
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Źródło: Robert/Kontakt24
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Źródło: Robert/Kontakt24
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Źródło: Robert/Kontakt24
OGLĄDAJ: Lewica wybrała przewodniczącego
Czarzasty Kongres Lewicy

Lewica wybrała przewodniczącego
NA ŻYWO

Czarzasty Kongres Lewicy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Robert/Kontakt24

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta w mieściezwierzętaStraż pożarnaWarszawaptaki
Czytaj także:
Zderzenie w alei Armii Ludowej
"Klasyczne najechanie" i korek
Śródmieście
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe. "Zachowaj spokój"
Okolice
Podnośnik jadący ulicą Leona Kruczkowskiego
Podnośnik w górze, "kierowca" w koszu. Nietypowy przejazd
Śródmieście
Zderzenie na placu Zawiszy
Roztrzaskane samochody i zniszczona infrastruktura. Zderzenie na placu Zawiszy
Zderzenie na Bródnie
Wypadek na Bródnie
Targówek
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
Okolice
W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu
Wola
Podczas ucieczki 51-latek rozbił swoje auto
Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia
Okolice
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
Okolice
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim
Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
Okolice
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
Praga Południe
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
Śródmieście
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
Okolice
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
Okolice
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki
Praga Północ
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
Wola
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
Śródmieście
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę radną
Śródmieście
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
Okolice
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
Okolice
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
Bemowo
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w ruchu
Targówek
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Targówek
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
Mokotów
Trasa Mostu Północnego na wizualizacji
Tak most Północny połączy się z trasą S7. Są nowe wizualizacje
Dariusz Gałązka
Akcja służb na Czerniakowskiej
Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym
Mokotów
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki