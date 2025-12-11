Drogowcy planują zmiany na S8. Mają usprawnić ruch

Korki na trasie S8 Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Trasa S8 to najbardziej obciążona droga ekspresowa w Polsce, którą przejeżdża nawet 200 tysięcy samochodów na dobę. To, że droga jest na granicy swojej przepustowości odczuwają mieszkańcy wschodnich dzielnic Warszawy na prawym brzegu Wisły oraz ościennych miejscowości. Zator przed mostem Grota-Roweckiego to codzienność. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka sposobów, aby te uciążliwości zminimalizować.

Korek przed wjazdem na most Grota-Roweckiego Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Cztery rozwiązania

O planowanych przez drogowców zmianach poinformował w mediach społecznościowych radny Białołęki Sebastian Gut (Razem dla Białołęki). "Kierowcy regularnie stoją w ogromnych korkach, które potrafią wydłużyć czas przejazdu o kilkadziesiąt minut. Z kolei Most Grota-Roweckiego to najbardziej eksploatowana przeprawa w kraju, pokonywana przez blisko 180 tys. pojazdów dziennie" - napisał Gut. Wskazał też, co ma się zmienić na S8. Według niego drogowcy proponują cztery rozwiązania.

Likwidacja buspasa i pasa awaryjnego na odcinku Wisłostrada-Marymont . Kierowcy zyskają dodatkowy pas, co ma poprawić płynność ruchu.

Na węźle Modlińska pojawi się dodatkowy pas dla jadących od strony Marek na jezdni zbiorczo-rozprowadzającej do wjazdu na most Grota-Roweckiego. Z kolei wjeżdżający od Modlińskiej będą korzystać z jednego pasa zamiast dwóch, co uporządkuje ruch na głównym ciągu.

Skrajny prawy pas na jezdni w kierunku Białegostoku na węźle Łabiszyńska będzie służył również do jazdy na wprost.

Pas awaryjny pod wiaduktem przy węźle Powązkowska zostanie zlikwidowany, a pas włączający stanie się dodatkowym pasem do zjazdu na ulicę Broniewskiego.

Według radnego projekt organizacji ruchu został zatwierdzony 12 listopada tego roku, a prace nad jego wdrożeniem mają zostać przeprowadzone w drugim i trzecim kwartale przyszłego roku.

Planowane zmiany w organizacji ruchu na trasie S8 Źródło: Google Maps/tvn24.pl

"Będą wprowadzane etapowo"

Rzeczniczka prasowa warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska potwierdziła informację o planowanych zmianach. Aczkolwiek nie podała, kiedy dokładnie będą wdrażane.

- Zgodnie z zapowiedziami przeanalizowaliśmy zmiany w organizacji ruchu na S8 Trasie Toruńskiej i Trasie Armii Krajowej, w celu poprawy płynności ruchu. Będą one wprowadzane etapowo, w zależności od warunków atmosferycznych, jak i pozyskiwanych środków finansowych. Będziemy informować na bieżąco - przekazała nam Tarnowska.

- Jest to pierwszy etap. Dalej szukamy rozwiązań usprawniających ruch na S8 w ramach prowadzonych prac projektowych S7 Kiełpin-Warszawa - zastrzegła przedstawicielka drogowców.

Jesienią ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie projektu drogi od węzła Kiełpin do Trasy Armii Krajowej. Zadaniem wykonawcy będzie również pozyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak informował w połowie listopada dyrektor warszawskiego oddziału GDDKiA Jarosław Wąsowski, wniosek o ZRID ma być złożony w pierwszej połowie przyszłego roku.