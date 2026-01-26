Na ścianach siłowni wyrosły grzyby. "To miejsce powinno zostać zamknięte"

silownia

Kluczowe fakty: Ćwiczenie w pomieszczeniu zainfekowanym pleśnią i grzybami może grozić zapaleniem płuc i oskrzeli. - Toksyczne działanie pleśni jest bardzo poważne. One uszkadzają w zasadzie wszystkie narządy - mówi ekspert.

Zarządca siłowni Zdrofit twierdzi, że przeprowadzone badania powietrza nie wykazały zagrożenia dla zdrowia ćwiczących.

Sanepid przeprowadził dwie kontrole w siłowni i zalecił wyłączenie części obiektu. Nie domagał się zamknięcia całego lokalu.

- To jest druga taka sytuacja, od kiedy pracuję na tej siłowni. Za pierwszym razem wybiło wodę razem z szambem - skarży się jeden z trenerów.

Od ponad roku ćwiczący na siłowni Zdrofit w Galerii Północnej mierzą się z ogromną wilgocią. Lokal przeszedł remont, ale to nie pomogło. Jest wręcz coraz gorzej. Na początku roku jeden z prowadzących tam zajęcia trenerów zauważył na ścianach rosnące grzyby. Swoją frustracją podzielił się z innymi w mediach społecznościowych.

- To jest druga taka sytuacja, od kiedy pracuję na tej siłowni. Za pierwszym razem wybiło wodę razem z szambem i połowa siłowni zalana była fekaliami. Wtedy część siłowni wyłączono z użytkowania i zdecydowano o przeprowadzeniu gruntownego remontu - mówi nam Łukasz Stępień, trener personalny.

- Po remoncie obiekt działał normalnie przez miesiąc, później ponownie wybiło wodę. Maty ćwiczeniowe nasiąkły, tak samo drewniane podesty. Ludzie się ślizgali i potykali. Ponownie zdecydowano o zamknięciu części siłowni. Jak już zobaczyłem rosnące na ścianach grzyby, nieudolnie zasłonięte piłkami lekarskimi, to zdecydowałem się wrzucić do sieci ten pierwszy filmik - opisuje dalej.