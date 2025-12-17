Ona wypłacała pieniądze wyłudzone od oszukanych kobiet, oni czekali przed bankiem

Cztery osoby zatrzymane w sprawie oszustw "na policjanta" Źródło: KSP

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zatrzymali na gorącym uczynku czwórkę oszustów, stosujących metodę na "pracownika banku".

"Już od pewnego czasu byli na tropie grupy oszustów. Na początku tygodnia uzyskali informację o miejscu przebywania dwójki z nich. Zauważyli tam dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali rysopisom. Po pewnym czasie dołączyła do nich kobieta i kolejny mężczyzna. Cała grupa wspólnie przemieściła się w rejon jednego z banków na warszawskim Bemowie. Tam się rozdzielili. Kobieta weszła na teren placówki, a pozostała trójka czekała na nią na zewnątrz" - opisuje w komunikacie mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji.

Policjanci przystąpili do działania i zatrzymali 19-letnią Ukrainkę w momencie, gdy wypłacała pieniądze z konta, na które przelewane były pieniądze od oszukanych osób.

Jeden z zatrzymanych w sprawie oszustw Źródło: KSP

"Trzej mężczyźni nie doczekali się powrotu koleżanki. Zostali obezwładnieni i zatrzymani przez kolejnych funkcjonariuszy" - dodaje mł. asp. Paweł Chmura.

Dwie kobiety oszukane

Z ustaleń śledczych wynika, że ostatnimi ofiarami tej grupy były dwie kobiety mieszkające w różnych rejonach Polski. Jedna przesłała oszustom 100 tysięcy złotych, druga 27 tysięcy. Obie usłyszały tę samą historię o osobie, która posługując się ich danymi, złożyła właśnie wniosek o pożyczkę. W celu zabezpieczenia swoich pieniędzy, miały je przelać na "rachunek techniczny".

"By potwierdzić swoje słowa oszuści przesłali mailowo legitymację pracownika banku, protokół zabezpieczenia środków i zawiadomienie o wszczęciu postępowania karnego przez policję. Wszystkie te dokumenty były fałszywe" - wyjaśnia mł. asp. Paweł Chmura. "Najmłodszy z zatrzymanych, 19-latek, został niedawno zwerbowany i był 'odbierakiem'. Zatrzymana kobieta współpracowała z oszustami od kilku tygodni. Pozostali, 33-latek i 24-latek, to również obywatele Ukrainy. Oni zajmowali się werbowaniem nowych osób. Kusili łatwym i prostym zarobkiem" - dodaje.

Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustwa. Grozi im kara pozbawienia wolności do ośmiu lat. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Policja radzi, jak się uchronić przed oszustwem

Po otrzymaniu telefonu od osoby podszywającej się pod pracownika banku czy firmy pożyczkowej, która prosi nas o newralgiczne dane, należy przerwać połączenie i skontaktować się z działem bezpieczeństwa swojego banku.

W trakcie rozmowy telefonicznej nie podawaj danych personalnych, danych rachunku bankowego ani adresu mailowego.

Nie dokonuj operacji finansowych pod wpływem impulsu - oszuści grają na emocjach i liczą na lekkomyślne działanie.

Nie ulegaj presji czasu, którą tworzą oszuści. Stosują oni rozmaite techniki manipulacji, by uwiarygodnić swój zmyślony scenariusz.

Nie dokonuj żadnych transakcji typu BLIK do nieznanych osób oraz przelewów na nieznane rachunki bankowe.

Zwracaj uwagę na obcobrzmiący akcent osób dzwoniących.

Pamiętaj. Jeśli cokolwiek wzbudzi Twój niepokój, rozłącz się i wykręć 112.

