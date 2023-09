W aucie miał amatorski sprzęt, nadawał nim sygnał radio-stop. Został zatrzymany

czytaj dalej

Zbigniew Rau został ponownie zapytany przez korespondenta "Faktów" TVN w USA Marcina Wronę o to, czy zamierza podać się do dymisji w związku z aferą wizową. - Nie noszę się z zamiarem podania się do dymisji - szef polskiej dyplomacji powtórzył swoje słowa sprzed kilku dni. Jednocześnie dodał, że o działaniach służb wie "od ponad roku". Zbigniew Rau był też pytany o stosunki polsko-ukraińskie.