Z powodu upałów skrócono lekcje w szkołach. "Nie są to warunki, w których można przyswoić wiedzę"

Burmistrz gminy Myślibórz (woj. zachodniopomorskie) przychylił się do wniosków dyrektorów szkół podstawowych o skrócenie zajęć lekcyjnych do 30 minut. Ma to związek z utrzymującymi się wysokimi temperaturami w budynkach placówek. Decyzja obowiązuje w środę i czwartek. Podobne kroki podjęła część szkół w Zielonej Górze.