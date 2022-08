Uciekał kradzionym porsche, wjechał z impetem w nieoznakowany radiowóz

Wyskoczył z auta i próbował uciec do lasu

Funkcjonariusze przystąpili do pościgu i próby zatrzymania porsche. Podejrzany kierowca, widząc ścigający go nieoznakowany radiowóz, najpierw z impetem w niego uderzył, a potem wyskoczył z auta i zaczął biec w stronę pobliskiego lasu. Jak podaje policja, pościg za uciekinierem nie trwał długo. 21-latka zatrzymano godzinę po kradzieży auta.

Usłyszał już zarzuty

Wiadomo, że podejrzany jest mieszkańcem Wrocławia. We wtorek przedstawiono mu dwa zarzuty. - Na razie mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem do porsche. Grozi mu za to od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do tego zarzutu częściowo. Ponadto przedstawiono mu też zarzut kradzieży motocykla o wartości 13,5 tys. zł. Do tego zdarzenia miało dojść kilka dni temu - relacjonuje Dąbska.