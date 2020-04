Zamiast wody napił się żrącego płynu, po sześciu miesiącach zmarł. Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura w Krotoszynie już nie bada sprawy wędkarza, który we Wronowie (woj. wielkopolskie) napił się żrącej cieczy zamiast wody. Powód? Brak dostatecznych dowodów. W lutym, jeszcze podczas postępowania, mężczyzna zmarł.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie umorzyła śledztwo w sprawie wędkarza, który wypił płyn do mycia dojarek. Do zdarzenia doszło 22 sierpnia 2019 r. w wielkopolskiej miejscowości Wronów, w powiecie krotoszyńskim. Tego dnia 27-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego wędkował razem z kolegami. W pewnym momencie po tym, jak napił się z 1,5 litrowej plastikowej butelki przezroczystej cieczy, stracił przytomność. Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania uszkodzenia ciała. Mężczyzna w stanie ciężkim z poparzonymi drogami oddechowymi trafił do szpitala w Poznaniu. 27-latek zmarł w lutym br.