Auto wjechało w kolejkę dziecięcą. Maszynista w szpitalu

Przewrócona lokomotywa, wykolejony jeden z wagoników, maszynista w szpitalu – to efekty zderzenia dziecięcej kolejki wąskotorowej, prowadzącej do poznańskiego zoo, z samochodem. Kierowca zignorował znak "stop".

Lokomotywa na boku

"Kierowca koncentrował się na nawigacji"

Przerwa w kursowaniu

Prawie 50 lat na Malcie

Maltanka to kolejka parkowa kursująca na niespełna 4-kilometrowym odcinku w okolicach poznańskiego jeziora Maltańskiego – od ronda Śródka do Nowego Zoo. Według zapewnień MPK "Maltanka" jest jedną z trzech kolejek parkowych w Polsce i jako jedna z dwóch porusza się po torze o prześwicie 600 mm, a jako jedyna w kraju ma semafory świetlne i zwrotnice sterowane automatycznie.

Otwarcie "Maltanki" odbyło się 21 lipca 1972 r. Co ciekawe, kolejka jeździła po Poznaniu już wcześniej – od 1956 r. jako Harcerska Kolejka Dziecięca na Wildzie. Przy budowie ulicy Hetmańskiej postanowiono przenieść ją na Maltę, by dowoziła pasażerów do nowootwartego ogrodu zoologicznego. Trasa kolejki została wówczas wydłużona – z 1,5 km do 3,85 km. I uatrakcyjniona - na Wildzie trasa biegła prosto, wzdłuż drogi.