Policjanci ustalili tożsamość osoby, której ciało zostało odnalezione w spalonym samochodzie w powiecie nowotomyskim (woj. wielkopolskie). - To 44-mężczyzna, był poszukiwany - przekazał młodszy aspirant Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Policjanci, jak informowaliśmy niedługo po zdarzeniu , w środę po południu zostali zaalarmowani o spalonym pojeździe na terenie miejscowości Pakosław w powiecie nowotomyskim. Po przybyciu na miejsce, w pojeździe znaleziono zwęglone ciało. W ramach prowadzonych działań zlecone zostały badania DNA w laboratorium kryminalistycznym KWP w Poznaniu. Jak poinformował mł. asp. Borowiak, dzięki badaniom wiadomo, że to 44-letni mężczyzna, który był poszukiwany od ubiegłego tygodnia.

Andrzej Borowiak przekazał, że z powodu wszczynanych awantur, gróźb i innych przestępstw 44-latek w kwietniu dostał nakaz opuszczenia domu byłej partnerki. Został nałożony na niego zakaz zbliżania się do niej i do jej córki. - Prawdopodobnie porywczy charakter tego człowieka sprawił, że kilka dni temu wtargnął do domu swojej partnerki i usiłował dokonać zabójstwa jej córki oraz dwóch jej kolegów – powiedział Borowiak.