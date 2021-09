Kradzież pieniędzy w Ostrowie Wielkopolskim. 74-latek rzucił się na maskę auta

Wyszedł z banku z gotówką i został okradziony. 74-latek nie zamierzał się jednak łatwo poddać. Rzucił się na maskę auta, którym próbowali uciec sprawcy. W końcu mężczyźni wyrzucili skradziony plecak, ale zostawili sobie saszetkę z dokumentami i pieniędzmi. Nie wiedzieli jednak, że większość gotówki znajdowała się w plecaku. Policja szuka sprawców i apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w ich namierzeniu.

Policjanci wyjaśniają okoliczności kradzieży do której doszło w Ostrowie Wielkopolskim. To tam 74-latek wypłacił z banku kilkadziesiąt tysięcy złotych. Gdy opuścił placówkę został okradziony.

- Schował pieniądze do plecaka, a ten wsadził do swojego pojazdu. Gdy wsiadał do auta, podjechał inny samochód. Najprawdopodobniej podróżowało nim trzech mężczyzn. Ukradli plecak z samochodu pokrzywdzonego - relacjonuje Małgorzata Michaś, rzeczniczka ostrowskiej policji.