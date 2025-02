Strażak ochotnik zasłabł podczas ćwiczeń i zmarł. Decyzja prokuratury

Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie śmierci strażaka ochotnika. 39-latek zasłabł podczas ćwiczeń w komorze dymowe w Ostrowie Wielkopolskim. Trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Biegli, których powołano w tej sprawie, nie stwierdzili nieprawidłowości, które mogły przyczynić się do tej tragedii.

Śledczy powołali kilku biegłych, którzy mieli ocenić, co się wydarzyło podczas ćwiczeń, i czy ktoś mógł się w jakiś sposób przyczynić do śmierci 39-latka.

"Wydano postępowanie o umorzeniu"

- Biegły z zakresu ochrony przeciwpożarowej ocenił zabezpieczony sprzęt. Ustalił, że sprzęt posiadał stosowne parametry dopuszczające do użytku. Jednocześnie uzyskano opinię biegłego z zakresu użytych substancji chemicznych, które miały imitować dym. Ta opinia również potwierdziła, że środek stosowany do zadymiania komory był zgodny charakterystyką produktu i w ocenie biegłego nie stanowił niebezpieczeństwa - przekazał Meler.

Sekcja zwłok również nie wykazała, by do śmierci strażaka przyczyniły się się "działania osób trzecich". - Wobec braku znamion czynu zabronionego co do okoliczności zgonu 39-latka, wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa - powiedział rzecznik prokuratury.