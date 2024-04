17-latek zuważył na chodniku w Lesznie (Wielkopolska) stojącego w samej piżamie i kapciach starszego mężczyznę. Oddał mu swoje buty i kurtkę i zaprowadził go do komisariatu policji. Okazało się, że senior był ofiarą domowej przemocy - został pobity przez syna i wyrzucony z domu.

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia w nocy na ulicy 17 Stycznia w Lesznie. Do miejscowego komisariatu przyszedł w towarzystwie starszego mężczyzny 17-letni lIlia. Nastolatek, mimo że na dworze było zimno, był boso i bez kurtki.

Oddał seniorowi kurtkę i buty

Okazało się, że starszy mężczyzna był ofiarą przemocy domowej, został pobity przez syna i wyrzucony z domu. Pomógł mu na ulicy 17-latek, który zdjął swoje buty i kurtkę, oddając je seniorowi. "Dyżurni zadbali o pokrzywdzonego, który został przewieziony do leszczyńskiego szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna. Policjanci zatrzymali też 36-letniego syna pokrzywdzonego. Trafił on do policyjnego aresztu, był nietrzeźwy" - czytamy w komunikacie wielkopolskiej policji. Zastosowali wobec syna starszego mężczyzny natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu, który zajmował z ojcem oraz zakaz zbliżania się do jego mieszkania i bezpośredniego otoczenia. Po kilku dniach 36-latek złamał jednak ten zakaz i ponownie znalazł się w rękach policji. Sąd Rejonowy w Lesznie w trybie przyspieszonym zastosował wobec niego areszt.