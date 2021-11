Poznań. Większe zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19. "Lekkie drgnięcie, jakiś pozytywny powiew"

Zapisało się 400 osób, "spontanicznie przyszło jeszcze 200 niezapisanych" - tak było w piątek w punkcie szczepień przeciw COVID-19 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Według rzecznika placówki, w ostatnich dniach znacznie wzrosło zainteresowanie szczepieniami. Dowód? Dane z soboty: w punkcie na terenie MTP zaszczepiło się 828 osób, a to znacznie więcej niż planowano.

Wzrost liczby chętnych do szczepień odnotował w ostatnich dniach największy w Wielkopolsce punkt szczepień, czyli ten znajdujący się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

- Widzimy lekkie drgnięcie, jakiś pozytywny powiew. Szczepiliśmy dotychczas trzy dni w tygodniu i były to rzędy 200, maksymalnie 300 osób, które przychodziły, żeby się zaszczepić w naszym punkcie. Ale od kilku dni widzimy, że takich osób jest więcej. Ciekawym przykładem jest piątek, kiedy zapisanych było około 400 osób, natomiast rzeczywiście zaszczepiliśmy ponad 600. To znaczy, że w jakimś spontanicznym ruchu przyszło do punktu około 200 osób wcześniej się nie zapisując - mówi TVN24 Bartosz Sobański, rzecznik Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

W sobotę punkt na MTP był czynny do godziny 13. Tylko dziś chęć szczepienia zadeklarowało około 600 osób. Po godzinie 13 okazało się, że w sobotę w punkcie zaszczepiło się znacznie więcej - niż planowano - osób. Preparat przeciwko COVID-19 przyjęło tu 828 osób.

Więcej chętnych na trzecią dawkę niż pierwszą lub drugą

Jak dowiedziała się reporterka TVN24, ponad 80 procent osób, które przychodzą na szczepienie to osoby, które chcą przyjąć trzecią dawkę, czyli tę przypominającą. - Nadal więcej jest chętnych na szczepienie trzecią dawką niż pierwszą, ale i tu da się znaleźć to pozytywne drgnięcie, o którym mówił rzecznik placówki. A to dlatego, że wcześniej trzecią dawką szczepiło się tutaj 95 procent zarejestrowanych osób. Także widać, że chętnych na pierwszą dawkę po prostu przybywa - relacjonuje reporterka TVN24 Nadia Jóźwiak.

Szczepienia w punkcie odbywają się we wtorki i piątki od godziny 16 do 20, a w soboty od godziny 8 do 12 (dziś - 27 listopada -wyjątkowo do 13). Zarejestrować można się na dwa sposoby:

- telefonicznie - od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-20:00; pod numerem: 61 646 33 44;

- mailowo - wysyłając wiadomość na jeden z podanych adresów: szczepieniaseniora@skpp.edu.pl, szczepienia@skpp.edu.pl, szczepieniamobilne@skpp.edu.pl, zmianaterminuszczepienia@skpp.edu.pl

W Poznaniu zaszczepić się można też między innymi w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Tam również odnotowano wzrost zainteresowania przyjęciem preparatu przeciwko COVID-19. Do tej pory chętnych na szczepienia tygodniowo było tam około 400 osób. W tym tygodniu liczba ta wzrosła do tysiąca. Dostępne są tam preparaty Pfizer i Astra Zeneca. Chętni mogą się pojawiać w środy i piątki od godziny 15 do 18.

Wielkopolska wśród województw z największą liczbą nowych zakażeń

Badania potwierdziły 26 tys. 182 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. Zmarło 378 osób z COVID-19 – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Nowe zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (4730), śląskiego (3159), wielkopolskiego (2302), małopolskiego (2143), dolnośląskiego (1870), łódzkiego (1600), zachodniopomorskiego (1416), pomorskiego (1397), kujawsko-pomorskiego (1363), lubelskiego (1209), podkarpackiego (1022), warmińsko-mazurskiego (977), lubuskiego (768), opolskiego (727), świętokrzyskiego (646), podlaskiego (639).

W sobotę, tuż po godzinie 10.30, szpital tymczasowy na terenie MTP poinformował, że na 168 łóżka internistyczne tylko trzy są wolne. W placówce jest 10 łóżek respiratorowych i wszystkie są zajęte. Ostatniej doby 11 pacjentów opuściło szpital, 19 nowych zostało przyjętych, a dwie osoby zmarły. Zdecydowana większość tamtejszych pacjentów, bo 62 procent to osoby niezaszczepione.

łóżka internistyczne: 165/168,

łóżka respiratorowe: 10/10.

Pozostałe dane (ostatnia doba):

zgony: 2,

