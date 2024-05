czytaj dalej

Czy grozi nam spór kompetencyjny na linii prezydent - rząd w kwestii prowadzenia polityki zagranicznej? - Każdy ma prawo, a szczególnie prezydent, wyrażać opinie na temat polityki zagranicznej, ale to rząd ją prowadzi - podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że "docenia kreatywność" prezydenta w tym obszarze. Przemysław Czarnek z PiS mówi z kolei, że prezydent, jeśli chce, to może pojechać "na szczyty Unii Europejskiej czy NATO i wtedy jest absolutnie szefem naszej delegacji". - Nie jest to pole do ambicyjnych gierek - podkreśla marszałek Szymon Hołownia.