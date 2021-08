Przewrócone tablice, na jednej napis "Ave Hitler". Zniszczono symboliczny grób zamordowanych Żydów

Mieszkańcy okolic Rudzicy (woj. wielkopolskie) od lat dbają o symboliczny grób upamiętniający Żydów rozstrzelanych przez Niemców w 1941 roku. Ostatnio ktoś zdewastował to miejsce. Wyłamał furtkę, jedną płytę wyrwał z ziemi, a drugą przewrócił.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poinformowało we wtorek o dewastacji miejsca pamięci w lesie koło Rudzicy (woj. wielkopolskie). Nie wiadomo, kto za to odpowiada i kiedy konkretnie doszło do tego zdarzenia.