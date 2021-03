"Przekonywał, że jej pieniądze nie są bezpieczne i trzeba zmienić dane do konta". Oszust trafił na policjantkę

Gnieźnieńska policja poinformowała o próbie oszustwa. Nieznany mężczyzna zadzwonił do jednej z policjantek i podając się za pracownika banku, poinformował ją, że ktoś próbuje zrobić przelew z jej konta internetowego. Oszust nie miał pojęcia, do kogo się dodzwonił.

"Podczas rozmowy przekonywał, że jej pieniądze nie są bezpieczne i musi zmienić dane do logowania przez konto internetowe i aplikację banku. Policjantka zorientowała się, że prawdopodobnie ktoś usiłuje ją oszukać i wyłudzić jej dane bankowe" – podała w komunikacie policja.

Funkcjonariuszka zaproponowała, że uda się do placówki bankowej i na policję. Wtedy jej rozmówca się rozłączył. Już po rozmowie policjantka sprawdziła w internecie prawidłowy numer infolinii SGB-Banku SA. Okazało się, że numer jest łudząco podobny do numeru, z którego do niej dzwoniono. Różnił się tylko znakiem "+" przed numerem oszusta.