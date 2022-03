Dom Chłopaków w Broniszewicach. "Pan Paweł niczego się nie boi". Pojechał po dzieci Ukrainki pracującej w Polsce

Pani Ola do Domu Chłopaków w Broniszewicach (województwo wielkopolskie) przyjechała kilka lat temu, do pracy. W Ukrainie zostawiła rodzinę, w tym dzieci. Tam zastał ich rosyjski atak. Teraz jej córka i syn są już w Polsce. Prowadzącym placówkę siostrom dominikankom udało się znaleźć kierowcę, który oświadczył, że "niczego się nie boi" i pojechał w głąb kraju ogarniętego wojną.

Pan Paweł "niczego się nie bał"

Na mężczyznę z Krakowa, gotowego wyjechać do Ukrainy po dzieci, siostry trafiły - jak mówią - przypadkiem. – Wykonałyśmy do niego telefon, a on powiedział, że już wsiada w samochód i może jechać gdziekolwiek. Chodzi o to, że (...) się niczego nie boi, ma pragnienie zrobienia czegoś dobrego – opowiadała zakonnica. Gdy siostra Tymoteusza rozmawiała z dziennikarzem TVN24, jeszcze nie wiedziała, jaki będzie finał tej misji. Wiadomo było, że pan Paweł odebrał dzieci i jedzie w kierunku granicy, minął wówczas Lwów. Obecnie 11-letnia Halina i 14-letni Bogdan są już w Polsce.