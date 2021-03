Darmowe maseczki pojadą do dwóch województw. "Rozpoczęliśmy akcję"

Dwa województwa: pomorskie i warmińsko-mazurskie wkrótce otrzymają darmowe maseczki - poinformował w środę prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na Warmię i Mazury trafi pięć milionów, a na Pomorze - 10 milionów maseczek. - Nie otrzymaliśmy jeszcze z Ministerstwa Zdrowia dokładnej informacji o kolejnych wydaniach, ale wiemy, że się szykują i jesteśmy na to przygotowani - powiedział Kuczmierowski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę na konferencji, że została podjęta decyzja o udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek obywatelom najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 regionów Polski. Zapowiedział, że do regionu pomorskiego trafi 10 milionów maseczek, a do warmińsko-mazurskiego 5 milionów. Jak wyjaśniał, "ta różnica wynika oczywiście z liczby zamieszkujących"

Dodał, że "te maseczki będą dostarczone z Agencji Rezerw Strategicznych do wojewodów, którzy będą odpowiedzialni za dystrybucję maseczek w województwach". Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz doprecyzował, że w przypadku obu wspomnianych województw "to są cztery maski na osobę w każdym województwie".

Prezes RARS: akcja wydań maseczek rozpoczęta

- Rozpoczęliśmy akcję wydań maseczek do dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego - poinformował późnym popołudniem prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. - Zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje. Nie otrzymaliśmy jeszcze z Ministerstwa Zdrowia dokładnej informacji o kolejnych wydaniach, ale wiemy, że się szykują i jesteśmy na to przygotowani - dodał.

Kuczmierowski dodał, że Agencja jest "w kontakcie ze służbami wojewodów", ponieważ to przez nich będzie "dystrybuować maseczki". - Myślę, że na dniach powinny trafiać do samorządów - ocenił szef RARS.

Obostrzenia w kolejnym województwie?

Do 14 marca na Warmii i Mazurach obowiązują dodatkowe obostrzenia epidemiczne względem reszty kraju. Wiąże się to z utrzymującą się od dwóch tygodni wysoką liczbą zakażeń koronawirusem w tych regionach. Uczniowie klas 1-3 powrócili do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele oraz kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności.