Pięciolatek wypadł z okna na trzecim piętrze, chłopiec zmarł. Matka dziecka z zarzutami

Jak przekazał Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, kobieta usłyszała zarzuty niedopilnowania dziecka. Jej pięcioletni syn 13 stycznia 2021 roku wypadł z okna z wysokości trzeciego piętra kamienicy przy ulicy Młyńskiej w Koszalinie. Chłopiec trafił do szpitala, ale - mimo starań lekarzy - nie udało się go uratować .

Biegli sprawdzą, czy była poczytalna

Podejrzana twierdziła, że to jej starsze dziecko otworzyło okno, które było zamykane na klucz. Pięciolatek miał wypaść w trakcie chwili nieuwagi. Jak przekazał jednak prokurator, w toku postępowania i przeprowadzenia eksperymentu okazało się, że miejsce, w którym był klucz służący do otwarcia okna, było niedostępne dla starszego chłopca - nie był on w stanie samodzielnie go otworzyć.