Pajacyk sam dotrze do potrzebujących. Paczki żywnościowe już jadą do rodzin

W Gdańsku rozpoczęło się wielkie, ogólnopolskie przedsięwzięcie Polskiej Akcji Humanitarnej – do potrzebujących rodzin dostarczone zostaną paczki żywnościowe. To kontynuacja akcji dożywiania dzieci w szkołach Pajacyk, która - ze względu na epidemię - musiała zostać wstrzymana. Paczki trafią w sumie do ponad 750 rodzin, w Gdańsku do około 70.