Ognisko koronawirusa na statku, który wypłynął z Gdańska. Trzynastu członków załogi zakażonych

Na gdańskiej redzie stoi statek, którego 13 członków załogi ma koronawirusa. Jeden z marynarzy musiał zostać w nocy przetransportowany do szpitala. Dodatkowo statek już wypłynął z portu, więc nie obowiązują go polskie restrykcje.

U 13 marynarzy ze statku Amundsen Spirit, pływającego pod bahamską banderą, wykryto koronawirusa. Jeden z członków załogi trafił do polskiego szpitala. Pozostali marynarze – wszyscy to obcokrajowcy – przebywają na jednostce, która oczekuje na redzie gdańskiego portu na decyzje armatora.

- Statek ze stoczni imienia Piłsudskiego w Gdańsku miał przedwczoraj wypłynąć do Danii, ale jeszcze przed tym załoga na własną rękę zrobiła testy na koronawirusa - wyjaśnia Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, lek. med. Andrzej Dyżewski.

Test przy okazji remontu

To kapitan, jeszcze przed wypłynięciem z portu, zdecydował o zbadaniu całej załogi pod kątem koronawirsua. Wyniki testów zostały przekazane we wtorek, gdy statek opuścił już gdański port. Wykazały one, że trzynastu członków załogi jest na pewno zakażonych koronawirusem. Część badań nie dała rozstrzygającego wyniku, więc dokładnie nie wiadomo, ilu marynarzy w sumie ma koronawirusa.