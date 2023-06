Zagadkowa historia motorówki. Właściciel ma jeszcze kilka dni na odebranie zguby

Nikt nie zgłosił się dotychczas do Biura Rzeczy Znalezionych w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie), żeby odebrać motorówkę porzuconą blisko dwa lata temu na Jezioraku. Zgodnie z przepisami łódka za kilka dni stanie się własnością znalazcy.

Motorówka została przyjęta do Biura Rzeczy Znalezionych przy starostwie w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) w połowie czerwca 2021 roku. Nietypowe znalezisko zgłosił właściciel ośrodka wypoczynkowego i przystani żeglarskiej nad najdłuższym polskim jeziorem - Jeziorakiem.

Łódź kabinową marki Fjord z silnikiem suzuki ktoś pozostawił przy jednym z pomostów. Motorówka nie ma żadnych numerów na burcie ani rejestracji, bo przy jednostkach pływających tej wielkości nie są one wymagane.

"Trudno ocenić, co się mogło stać"

Według lokalnych mediów, rok wcześniej motorówką przypłynęło na przystań starsze małżeństwo, które wniosło opłatę za cumowanie, po czym odjechało i już nie wróciło.

- Trudno ocenić, co się mogło stać. To zagadkowa historia i tyle - powiedziała PAP dyrektor wydziału organizacyjnego w iławskim starostwie Maria Jaworska. Jak przekazała, do dzisiaj nie udało się ustalić właściciela motorówki.

- Przez jakiś czas próbowaliśmy go szukać, kontaktowaliśmy się też w tej sprawie z policją. Umieściliśmy motorówkę w wykazie rzeczy znalezionych i czekaliśmy. Zgłaszały się co prawda osoby, które twierdziły, że to może być ich łódka, ale nie przedstawiły żadnych dowodów - dodała.

Jeśli nie zgłosi się właściciel, motorówka trafi do znalazcy lub powiatu

Właścicielowi motorówki zostało kilka dni na odebranie jej z Biura Rzeczy Znalezionych. Zgodnie z przepisami po upływie dwóch lat od znalezienia przedmiotu staje się on własnością znalazcy. Gdyby jednak i on nie zgłosił się w wyznaczonym terminie lub powiadomił, że nie chce motorówki, to prawo własności przejdzie na powiat.

Według dyrektor Jaworskiej w takiej sytuacji o dalszych losach motorówki zdecydowałyby władze powiatu. Starostwo mogłoby wówczas komisyjnie wycenić i sprzedać łódkę w drodze licytacji. Mogłoby również przekazać ją nieodpłatnie któremuś ze stowarzyszeń albo międzyszkolnemu ośrodkowi sportowemu, który szkoli młodzież w żeglarstwie i wioślarstwie.

Rowery i telefony, ale też drony, peruka i dziecięca huśtawka

W iławskim starostwie zdarzały się już licytacje nieodebranych przez właścicieli rowerów. Nigdy wcześniej do Biura Rzeczy Znalezionych nie trafił jednak tak duży i wartościowy obiekt jak motorówka. Najczęściej są to zgubione telefony komórkowe i rowery, chociaż zdarzały się i tak nietypowe zguby jak drony, nowa peruka, czy dziecięca huśtawka.

Autor:ms/tok

Źródło: PAP