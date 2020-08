Wyniki matur 2020. Jeszcze nigdy nie było ich tak późno

Pandemia wywróciła harmonogram maturalny do góry nogami. Zwykle w połowie sierpnia maturzyści pisali egzaminy poprawkowe, w tym roku - dopiero poznają wyniki.

Gdy w połowie marca rządzący zdecydowali o zamknięciu szkół, maturzyści byli już na ostatniej prostej przed egzaminem dojrzałości. Normalne lekcje mieli zakończyć 24 kwietnia. To miało być sześć intensywnych tygodni nauki. Po zamknięciu szkół część uczniów cieszyła się, że teraz o tym, jak się przygotowywać do egzaminu, będzie mogła decydować samodzielnie. Poza tym wydawało się, że przerwa będzie dwutygodniowa, a oni zdążą jeszcze przed maturą wrócić do szkół. Nie wrócili.