"PiS myśli o tym, jak odwlec w czasie swoją klęskę"

Konrad Fijołek wygra wybory bez względu na to, czy odbędą się one 9 maja, czy 13 czerwca - ocenił lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka, komentując możliwą zmianę terminu głosowania na prezydenta Rzeszowa. Odniósł się także do niedzielnego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy.

"Rząd powinien kierować się realnymi ekspertyzami"

"A gdzie tu dobro Polaków? Niech każdy sobie sam odpowie"

- To tak wygląda, jak już się dobiega do mety i jest się pierwszym, i ktoś, kto trzyma tę szarfę usilnie ucieka, bo liczy, że Konradowi (Fijołkowi) zabraknie sił. Nie, nam sił nie zbraknie. My jesteśmy przygotowani, bo jesteśmy tutaj po to, by walczyć o polski samorząd - stwierdził lider PO.