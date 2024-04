"Zaopiekujcie się demokracją, gdy mnie już tu nie będzie". Wzruszający spot na eurowybory

W dniach 6-9 czerwca 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce pójdziemy do urn w niedzielę, 9 czerwca. Łącznie wybranych zostanie 720 europosłów, w tym 53 z Polski. PE rozpoczął już kampanie profrekwencyjne, by zachęcić Europejczyków do oddania głosu. W tym roku uprawnionych do głosowania będzie ponad 370 milionów ludzi z 27 państw członkowskich.