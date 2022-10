Dzień Wszystkich Świętych. Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła?

1 listopada to dla katolików dzień Wszystkich Świętych. Zgodnie z tradycją większość Polaków uda się tego dnia na cmentarze, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Nie każdy jednak wie, czy tego dnia należy także uczestniczyć we mszy świętej. Jakie jest stanowisko Kościoła w tej sprawie?

Wszystkich Świętych jest świętem obchodzonym 1 listopada. Od 1951 roku to także dzień ustawowo wolny od pracy. Większość osób w Polsce tego dnia odwiedza groby swoich najbliższych, tradycję tę praktykują również osoby niewierzące. Czy katolicy powinni tego dnia oprócz wizyty na cmentarzu pójść także do kościoła?

1 listopada msza święta

Wszystkich Świętych jest świętem nakazanym w kalendarzu liturgicznym. Oznacza to, że tego dnia osoby, które należą do kościoła rzymskokatolickiego, powinny wziąć udział w mszy świętej. Aby ułatwić wiernym spełnienie tego obowiązku na wielu cmentarzach 1 listopada organizowane są dodatkowe liturgie, w których można wziąć udział przy okazji odwiedzania grobów. Jeśli natomiast z jakiegoś powodu nie jest możliwe wzięcie udziału w mszy świętej we Wszystkich Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego wierni powinni uczestniczyć we mszy dzień wcześniej wieczorem, czyli 31 października.